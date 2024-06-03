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«Видимо, из зависти»: квартирное товарищество в одночасье лишило заводчицу лошадей доступа к питьевой воде

Kuuuurija
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Сийри со своими лошадьми.
Сийри со своими лошадьми. Фото: Ekraanitõmmis videost.

В этом сюжете Kuuuurija мы поговорим с проживающей в волости Тюри Сийри, которая уже несколько месяцев возит воду для своих лошадей за десять километров, потому что квартирное товарищество, расположенное рядом с конюшней, повесило замок на дверях насосной станции.

У 42-летней Сийри есть две породистые лошади. Она держит их в конюшне в деревне Колу волости Тюри, которую арендует уже пять лет.

В начале апреля в этой конюшне одна из лошадей Сийри родила жеребенка, так что сейчас там живут три лошади. И чтобы напоить их, заводчице приходится дважды в день ездить за десять километров: стоящую рядом насосную станцию сделали для нее недоступной еще несколько месяцев назад. Так и возит Сийри ежедневно 110-литровые емкости.

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