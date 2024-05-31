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НАТО завершает самые крупные учения со времен холодной войны

Deutsche Welle
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Учения НАТО Steadfast Defender.
Учения НАТО Steadfast Defender. Фото: DANIEL MIHAILESCU

В маневрах Steadfast Defender, которые начались в конце января, участвовало более 90 000 военных. Последние сравнимые учения НАТО провело в 1988 году.

Североатлантический альянс завершает в пятницу, 31 мая, крупнейшие за последние десятилетия военные учения, направленные на сдерживание российской агрессии. Серия маневров под названием Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник») была начата НАТО в ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе в результате полномасштабного вторжения России в Украину более двух лет назад.

По данным штаб-квартиры НАТО, в учениях, которые стартовали около четырех месяцев назад, принимали участие свыше 90 000 военнослужащих из всех 32 стран НАТО, включая Швецию, вступившую в альянс в этом году. Из техники в учениях были задействованы более 50 кораблей, около 1100 боевых машин и более 80 истребителей. В частности, отрабатывалось приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил на восточном фланге НАТО.

Как сообщает агентство dpa, сценарий маневров Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне. В ходе маневров, по данным НАТО, также впервые были протестированы новые региональные планы обороны альянса, согласованные союзниками в прошлом году в связи с войной России против Украины.

До сих пор самыми крупными маневрами последних десятилетий считались Trident Juncture («Единый трезубец»), в которых в 2018 году приняли участие более 50 000 военнослужащих. Последние сравнимые учения НАТО провело в 1988 году, задействовав в них свыше 125 000 солдат.

Генеральный инспектор бундесвера дал положительную оценку

В рамках Steadfast Defender 2024 прошли отдельные маневры вооруженных сил Германии (бундесвера) Quadriga 2024. В ходе учений отрабатывалась переброска более 12 000 военнослужащих с мест дислокации в районы возможного развертывания на восточном фланге НАТО.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер уже дал положительную оценку по окончании маневров Quadriga в Литве в середине этой недели. «Мы доказали свою боеспособность», - сказал он. По словам Бройера, учения показали, что союзники могут защищаться.

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