БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ воры берут из автомобилей все, что лежит на виду

30 мая стало известно, что в центре Таллинна на улице Лийваоя было разбито переднее и заднее стекло автомобиля. Из багажника украли усилитель, навигационное устройство и CD-бокс.

В тот же день правоохранительным органам доложили, что в деревне Вяэна-Йыэсуу на улице Раннахоонэ был сломан замок водительской двери автомобиля и украдены светло-серый ноутбук HP, беспроводная компьютерная мышь и сумка с личными вещами. Ущерб и точные обстоятельства происшествия также выясняются.