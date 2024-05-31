Пт, 31.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ Воры тащат из автомобилей все что лежит на виду

rus.postimees.ee
Copy
Разбитое стекло. Иллюстративное фото.
Разбитое стекло. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

Воры разбили стекла и повредили замок на двух машинах, чтобы забрать крупную добычу.

30 мая стало известно, что в центре Таллинна на улице Лийваоя было разбито переднее и заднее стекло автомобиля. Из багажника украли усилитель, навигационное устройство и CD-бокс.

Ущерб составил около 7000 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В тот же день правоохранительным органам доложили, что в деревне Вяэна-Йыэсуу на улице Раннахоонэ был сломан замок водительской двери автомобиля и украдены светло-серый ноутбук HP, беспроводная компьютерная мышь и сумка с личными вещами. Ущерб и точные обстоятельства происшествия также выясняются.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх