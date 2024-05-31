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В Эстонии предприятие платило иностранцу меньше положенного

Кевин Вольтер
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Фото: Marko Saarm

В среду сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры посетили предприятие в Ляэне-Вирумаа, чтобы проверить, платят ли иностранному работнику меньшую зарплату, чем предусмотрено Законом об иностранцах.

Выяснилось, что предприятие нарушило требования к заработной плате и платило работнику зарплату меньше положенной. Компания была оштрафована на 2000 евро.

Кроме того, пограничники обнаружили в четверг несогласованный полет беспилотника в Нарве. Патруль обнаружил управлявшего дроном гражданина Финляндии, который, по его словам, хотел снять туристические достопримечательности и не знал, что для управления дроном необходимо разрешение. Пилот дрона был оштрафован на 80 евро.

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