Департамент: почти 50% перевозящих детей транспортных средств нарушают требования

В преддверии летних каникул многие образовательные учреждения заказывают автобусы для экскурсий. При заказе необходимо соблюдать требования, цель которых - свести риск несчастных случаев к нулю. Каждое не соблюденное требование повышает этот риск.

«Никто не хочет оказаться в ситуации, где приходит автобус без дорожного страхования, сообщающей о детской группе маркировки, а у водителя нет права садиться за руль, - пояснил глава отдела надзора за перевозками Департамента транспорта Карл Тийтсон. - В этом году мы уже проверили 247 транспортных средств, обслуживающих перевозки детей по заказу или линии школьных автобусов, и в 108 случаях выявили нарушения».

Текущий усиленный контроль в преддверии каникул был запланирован на основании проведенных в конце прошлого учебного года проверок, когда проверили 34 транспортных средства и нарушений не обнаружили только в десяти случаях.

«К сожалению, принято считать, что за 40 км туда и обратно ничего не случится. Я как родитель и чиновник надзора отказываюсь с этим соглашаться. Дети — наше главное достояние, и наш долг — обеспечивать их безопасность на дорогах», - подчеркнул Тийтсон.

Департамент транспорта напоминает операторам и заказчикам услуги, что перед поездкой следует проверить, соблюдены ли все условия для начала перевозки и участия в движении.