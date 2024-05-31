Первые пакеты донорского грудного молока поступили к младенцам в отделение интенсивной терапии

По словам медицинского директора Таллиннской детской больницы, доктора Лийс Тооме, несколько матерей уже пожертвовали грудное молоко в их банк, и на данный момент собрано около десяти литров донорского молока.

Марис, одна из доноров молока, была мотивирована своим личным опытом. «Мой сын был в интенсивной терапии и тоже получал донорское молоко. Когда у меня появилось собственное молоко, его количество в какой-то момент увеличилось и я могла пожертвовать его детской больнице», - сказала Марис. Она отметила, что в отделении интенсивной терапии много малышей, которым нужно грудное молоко.

«Я получила от детской больницы насос и пакеты для молока, сцеживаю молоко и приношу его в больницу. Донорство грудного молока для меня очень важно», - добавила Марис.

Банк донорского молока ищет новых доноров. Доктор Тооме пояснила, что кормление детей, родившихся преждевременно или с болезнями, должно начинаться в первые часы жизни, но к этому времени у матери часто нет еще достаточно молока. «Есть также различные причины, по которым кормление грудью может не удаваться или быть противопоказанным. В таких случаях лучшее решение для начала кормления новорожденного - донорское молоко, которое является грудным молоком другой матери, добровольно пожертвованным и бесплатным», - объяснила доктор Тооме.