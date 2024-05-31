В начале года, благодаря сотрудничеству Таллиннской детской больницы и женской поликлиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, начал свою работу банк донорского молока для кормления недоношенных и имеющих различные проблемы со здоровьем новорожденных. Вчера первые пакеты донорского грудного молока поступили в отделение анестезиологии и интенсивной терапии детской больницы, чтобы поддержать маленьких пациентов.
Первые пакеты донорского грудного молока поступили к младенцам в отделение интенсивной терапии
По словам медицинского директора Таллиннской детской больницы, доктора Лийс Тооме, несколько матерей уже пожертвовали грудное молоко в их банк, и на данный момент собрано около десяти литров донорского молока.
Марис, одна из доноров молока, была мотивирована своим личным опытом. «Мой сын был в интенсивной терапии и тоже получал донорское молоко. Когда у меня появилось собственное молоко, его количество в какой-то момент увеличилось и я могла пожертвовать его детской больнице», - сказала Марис. Она отметила, что в отделении интенсивной терапии много малышей, которым нужно грудное молоко.
«Я получила от детской больницы насос и пакеты для молока, сцеживаю молоко и приношу его в больницу. Донорство грудного молока для меня очень важно», - добавила Марис.
Банк донорского молока ищет новых доноров. Доктор Тооме пояснила, что кормление детей, родившихся преждевременно или с болезнями, должно начинаться в первые часы жизни, но к этому времени у матери часто нет еще достаточно молока. «Есть также различные причины, по которым кормление грудью может не удаваться или быть противопоказанным. В таких случаях лучшее решение для начала кормления новорожденного - донорское молоко, которое является грудным молоком другой матери, добровольно пожертвованным и бесплатным», - объяснила доктор Тооме.
Главный врач женской поликлиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктор Пирет Веэрус, добавила, что донором грудного молока могут стать все здоровые матери, которые родили менее шести месяцев назад и у которых достаточно молока, чтобы удовлетворить потребности своего ребенка. «Донорство грудного молока - это лучший подарок, который кормящая мать может сделать недоношенным и/или имеющим проблемы со здоровьем новорожденным», - сказала Веэрус, добавив, что, как и в случае с донорством крови, для доноров грудного молока существуют определенные требования.
Например, женщина не должна употреблять табачные изделия или быть носителем хронической инфекции. Всех доноров проверяют на инфекции, которые могут передаваться через молоко, чтобы молоко было полностью безопасно для маленьких пациентов.
Грудное молоко - это уникальная пища для новорожденного, которая обеспечивает его необходимыми питательными веществами и способствует созреванию различных органов, в первую очередь мозга и кишечника. Кормление грудным молоком способствует развитию иммунной системы ребенка и защищает его от инфекций, что жизненно важно для всех детей, родившихся преждевременно или с заболеваниями.
Донором молока может стать женщина, которая:
- Здорова.
- Родила менее шести месяцев назад и у которой достаточно молока для своего ребенка.
- Не курит и не использует никотинсодержащие препараты.
- Не употребляет часто алкоголь.
- Не является носителем хронической инфекции: ВИЧ, HTLV, гепатит B и/или C, малярия, туберкулез.
- Не имела сексуальных контактов в последние 12 месяцев с партнером, который может быть носителем ВИЧ, HTLV или гепатита, или который использовал иглы для инъекций незаконных наркотических веществ.
- Не переливала кровь, не проходила пересадку тканей или органов, не делала татуировки или пирсинг в последние 12 месяцев.
- Не является вегетарианкой; если женщина придерживается осознанного вегетарианства, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом банка грудного молока и определить уровень витамина B12.
- Не проходила лечение от рака в последние пять лет.
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