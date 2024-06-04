Трагическая история в Сууре-Ляхтру под Хаапсалу, где в начале февраля собака принесла во двор тело новорожденного, не оставила равнодушным никого. В адрес матери, личность которой вскоре была установлена, посыпались оскорбления и ругательства. Однако мало кто задался вопросом, а можно ли было спасти жизнь младенца, если бы в Эстонии существовали бэби-боксы или анонимные роды.
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Собака принесла во двор тело младенца: почему в Эстонии до сих пор нет бэби-боксов и анонимных родов?
Например, в настоящее время в Латвии действуют восемь бэби-боксов, первый из них открылся в 2019 году. За все время их существования медикам было передано 57 детей. Там же возможны и анонимные роды. Ребенка сразу помещают в семейную среду, чаще всего в приемную, но у матери есть время подумать и забрать малыша домой. Почему Эстония не берет пример с соседей?