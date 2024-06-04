Собака принесла во двор тело младенца: почему в Эстонии до сих пор нет бэби-боксов и анонимных родов?

Например, в настоящее время в Латвии действуют восемь бэби-боксов, первый из них открылся в 2019 году. За все время их существования медикам было передано 57 детей. Там же возможны и анонимные роды. Ребенка сразу помещают в семейную среду, чаще всего в приемную, но у матери есть время подумать и забрать малыша домой. Почему Эстония не берет пример с соседей?