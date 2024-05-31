В Швеции во время полумарафона скончался молодой человек

В забеге, состоявшемся 18 мая, приняли участие более 20 000 любителей бега, но в жарких условиях - при 25 градусах и палящем солнце - далеко не все из них дошли до финиша. Во время соревнования многим потребовалась помощь, и 23 спортсмена были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Состояние одного из них, молодого человека в возрасте около 20 лет, оказалось настолько тяжелым, что врачам не удалось спасти его жизнь. Он умер в среду. «Мы можем это подтвердить, но не можем вдаваться в подробности», - сказала организатор соревнования Ева-Лена Фрик.

В большом числе пострадавших на полумарафоне в Гётеборге сыграла роль и логистическая ошибка на одном из пунктов с водой, где закончились стаканчики, и многие участники марафона остались без воды. «Мы очень сожалеем об этой ошибке», - сказала Фрик.

Тем не менее, неизвестно, сыграло ли отсутствие воды роль в трагической смерти.