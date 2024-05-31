ЕВРОДЕПУТАТ Ансип: работа комиссара была куда более полезной для здоровья

«Но что я понял? Я понял, как работает система. Я также понял, что ждать своей очереди выступить в понедельник поздно вечером, чтобы произнести минутную речь перед абсолютно пустой палатой, совершенно бессмысленно», - отмечает он.

Ансип осознал, что люди, которые произносят такие речи, обычно сами снимают их на видео - они ориентированы на избирателя своей страны. Иногда они даже просят своих коллег по фракции присесть на минутку сзади, чтобы создать впечатление, что в зале собралась толпа.

«Мне, как члену комиссии, лишь однажды удалось выступить перед полным залом. Это было перед голосованием, около 12 часов дня. Я отвечал на спорный вопрос. Речь шла о тогдашнем конфликте с iPhone 5 в США, где требовали, чтобы в телефонах был бэкдор (лазейка, которая позволяет получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению операционной системой - прим.ред). Ряд европейских министров внутренних дел в том числе требовали, чтобы правоохранительным органам были доступны бэкдоры зашифрованных систем», - говорит он.

«Я упорно боролся с этим требованием, - продолжает Ансип. - Пока я отвечал на вопрос, мы вышли за график. Было уже 12, люди пришли голосовать, но - смотрите-ка - вице-президент [Еврокомиссии] отвечает на вопросы. И каждое мое высказывание сопровождалось аплодисментами. Такое было лишь однажды!»

«Чаще всего ты выступаешь в 10 или 11 часов вечера, и зал пуст», - говорит он.