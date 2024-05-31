В какой-то момент тебе надоедает кататься туда-сюда, говорит Андрус Ансип (Партия реформ/Renew Europe). Он является единственным эстонским евродепутатом, снявшим свою кандидатуру на предстоящих выборах.
ЕВРОДЕПУТАТ ⟩ Ансип: работа комиссара была куда более полезной для здоровья
Перевод: Анита Авакова
Согласно правилам Европарламента, депутат должен летать домой каждую неделю. Те, кто поселился в Брюсселе, получая суточные, сталкивались с проблемами.
«Будучи комиссаром, я приезжал в Эстонию раз в полтора-два месяца, - вспоминает Ансип. - Комиссар живет в Брюсселе, ездит в командировки и иногда оказывается в Эстонии. Член парламента живет у себя на родине и в течение рабочей недели ездит в Брюссель или Страсбург».
«Думаю, работа комиссара была более полезной для здоровья, - говорит Ансип. - На выходных ты на месте, как правило, в Брюсселе. Все твои визиты связаны с работой и проходят в течение рабочей недели, никогда не в выходные».
«У меня была привычка готовить все материалы на следующую неделю с вечера пятницы, а потом читать их на выходных, - добавляет он. - Тогда неделя начиналась в хорошем, спокойном настроении. Если тема более серьезная - это сотни страниц материала - прямо перед событием все внимательно прочесть невозможно».
На вопрос о том, насколько большим потрясением для Ансипа было оказаться в Европарламенте после прошлых высокопоставленных должностей, он отвечает: «Нет, я вовсе не был шокирован».
Ансип вспоминает, что, будучи премьер-министром в течение девяти лет, а до этого - министром экономики, он часто бывал в Рийгикогу, а значит, жизнь там не могла быть для него чуждой. «Что меня беспокоило в Рийгикогу, так это то, что зал был всегда пуст. Ты говоришь, а в зале три-четыре человека. На балконе сидят школьники, пенсионеры, смотрят - какое впечатление складывается о парламенте, если в зале всего четыре человека?» - говорит он.
«Когда я ушел с поста премьер-министра, то, будучи в Рийгикогу, старался все время находиться в зале», - вспоминает Ансип.
«Это было не очень конкурентно», - признается он. Хотя Ансип был членом Рийгикогу всего два месяца, он быстро вошел в число 50 лучших депутатов Эстонии по количеству произнесенных им речей - несмотря на то, что остальные были там уже три года, с начала парламентского срока.
«Фактически, в течение двух месяцев, что я там находился, я был самым активным оратором», - добавляет он.
Ансип считает, что люди должны знать, как принимаются решения: «Да, основная работа ведется в комиссиях, но парламентских дебатов нет - это не совсем правильно».
Помимо активной работы в Рийгикогу он также вел предвыборную кампанию в Европарламент и, несомненно, добился успеха: в 2014 году он стал евродепутатом, а затем комиссаром и вице-президентом Еврокомиссии.
Работа в Европарламенте
- Андрус Ансип является заместителем председателя Комитета по внутреннему рынку и защите прав потребителей (IMCO) и членом делегации по связям с Панафриканским парламентом.
- Он является запасным членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) и членом делегаций по связям с Израилем и Парламентской ассамблеей Средиземноморского союза.
- Является докладчиком по одному докладу и теневым докладчиком по двум.
По его словам, свое первое короткое пребывание в Европарламенте он воспринял с любопытством, потому что хотел узнать, как работает система. «Будучи премьер-министром, я бывал в советах, а будучи министром экономики и коммуникаций, за шесть месяцев мне довелось побывать на нескольких советах министров ЕС. У меня не было никакого опыта работы в Европарламенте», - отмечает он.
Хотя большой зал Европарламента тоже не всегда заполнен депутатами, время для выступлений - горячий товар. В 2014 году фракция ALDE, объединяющая либералов, была не столь большой, поэтому вскоре у Ансипа закончилось время для выступлений. Но он не сдавался - по-прежнему использовал вопросы «синей карты», а также вариант, при котором в конце дебатов нужно просто изо всех сил постараться привлечь внимание лидера дебатов и убедить его выступить.
За свой короткий первый срок в качестве евродепутата он занял седьмое место по частоте выступлений: «Шестерка была даже более активной, чем я!»
«Ты не можешь постоянно находиться в зале, поскольку одновременно с пленарным заседанием проходят всевозможные другие встречи, в том числе заседания фракций и комитетов. Никто не пытается спланировать свое время так, чтобы все это время провести на пленарном заседании», - сказал Ансип.
Альтернативные мероприятия не проходят лишь во время голосования. «Отсутствие на голосовании - большой грех для политика, потому что ваш голос имеет значение. Но есть и финансовый стимул: если вы пропустите половину голосований, вы потеряете половину своих суточных, даже если находитесь в Страсбурге, - шутит Ансип. - Политики не могут взять этот грех на свою совесть!»
В 2014 году у Ансипа была всего пара месяцев, чтобы познакомиться с жизнью евродепутата. Затем правительство Эстонии выдвинуло его кандидатом в комиссары, что вызвало в Брюсселе разговоры о конфликте интересов - многим показалось неуместным, что человек, который пытается попасть в Еврокомиссию, все еще является депутатом.
«Но что я понял? Я понял, как работает система. Я также понял, что ждать своей очереди выступить в понедельник поздно вечером, чтобы произнести минутную речь перед абсолютно пустой палатой, совершенно бессмысленно», - отмечает он.
Ансип осознал, что люди, которые произносят такие речи, обычно сами снимают их на видео - они ориентированы на избирателя своей страны. Иногда они даже просят своих коллег по фракции присесть на минутку сзади, чтобы создать впечатление, что в зале собралась толпа.
«Мне, как члену комиссии, лишь однажды удалось выступить перед полным залом. Это было перед голосованием, около 12 часов дня. Я отвечал на спорный вопрос. Речь шла о тогдашнем конфликте с iPhone 5 в США, где требовали, чтобы в телефонах был бэкдор (лазейка, которая позволяет получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению операционной системой - прим.ред). Ряд европейских министров внутренних дел в том числе требовали, чтобы правоохранительным органам были доступны бэкдоры зашифрованных систем», - говорит он.
«Я упорно боролся с этим требованием, - продолжает Ансип. - Пока я отвечал на вопрос, мы вышли за график. Было уже 12, люди пришли голосовать, но - смотрите-ка - вице-президент [Еврокомиссии] отвечает на вопросы. И каждое мое высказывание сопровождалось аплодисментами. Такое было лишь однажды!»
«Чаще всего ты выступаешь в 10 или 11 часов вечера, и зал пуст», - говорит он.
По словам Ансипу, к этому можно привыкнуть. «Ты надеешься, что тысячи людей где-то за экранами смотрят на то, что происходит», - снова усмехается он, добавляя, что на самом деле это совсем не так.
Ансип говорит, что письменные вопросы гораздо эффективнее. «Именно там Politico, Euractiv и кто-либо другой может быстро ознакомиться с вашими взглядами. В ночь с понедельника на вторник никто не удосуживается посмотреть, кто говорит что-то умное на экране», - говорит он.
Как и многие его эстонские коллеги, Ансип считает, что не стоит судить о трудолюбии европарламентария только по количеству докладов.
Например, когда утверждаются аудиторские отчеты ЕС, есть несколько агентств и институтов, по которым Европарламент должен позже выпустить отчет.
«Самопрезентация евродепутата - это в основном вопрос его собственного выбора. И некоторые люди стремятся получить доклады по темам, которые их абсолютно не интересуют и которые никому не нужны, но этим они вроде как могут набрать очки. Что же остается? Чувствует ли он, что что-то сделал?» - говорит Ансип.
«Другой вариант - делать то, чем вы увлечены и что имеет большое социальное значение», - продолжает он.
«А некоторые предпочитают вообще ничего не делать, но при этом безбедно жить. Есть разные люди», - добавляет он.
Мнение коллеги
Андруса Ансипа будет не хватать в следующем составе фракции
Renew Europe, особенно из-за его опыта в вопросах цифровых технологий и особенно среди жителей Балтии, убежден латвийский евродепутат и политолог Ивар Иябс.
«У него был и более высокий профиль - он являлся вице-президентом Еврокомиссии и бывшим премьер-министром, и его очень уважают», - говорит Иябс.
По словам коллеги Ансипа, он видел самых разных политиков - в этом свете он охарактеризовал бы Ансипа как очень демократичную личность, возможно, даже одну из самых демократичных.
В частности, Иябс высоко оценивает работу Ансипа над единым цифровым рынком: «Он очень либеральный человек, его идея всегда заключалась в том, что мы не должны чрезмерно регулировать цифровую сферу, что является очень разумной идеей, потому что Европарламент и европейские институты иногда одержимы идеей регулирования всего».