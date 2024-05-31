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В Банке Эстонии рассказали, когда наши дела снова пойдут в гору

Лийна Лакс
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Каспар Оя, экономист Банка Эстонии, сказал, что хотя экономический спад имеет широкий характер, во второй половине года в Эстонии ожидается экономический рост.

Сегодня Департамент статистики сообщил, что в первом квартале ВВП страны сократился на 2,4% в годовом исчислении, что оказалось больше, чем ожидалось. По словам Каспара Оя, экономиста Банка Эстонии, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года экономика сократилась на 0,5%.

«Несмотря на то, что рецессия сохранила широкую направленность, спад в основном был обусловлен отдельными секторами. Больше всего пострадал энергетический сектор, где добавленная стоимость упала на 36%, что привело к сокращению ВВП на 1,7%.

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