В Банке Эстонии рассказали, когда наши дела снова пойдут в гору

Сегодня Департамент статистики сообщил, что в первом квартале ВВП страны сократился на 2,4% в годовом исчислении, что оказалось больше, чем ожидалось. По словам Каспара Оя, экономиста Банка Эстонии, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года экономика сократилась на 0,5%.