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КВОТА НЕ РАБОТАЕТ Массовая иммиграция – факт, который не осознается в Эстонии

, член Рийгикогу и Тартуского горсобрания (EKRE)
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Украинские военные беженцы, прибывшие в Лухамаа из России через погранпереход Шумилкино осенью 2022 года.
Украинские военные беженцы, прибывшие в Лухамаа из России через погранпереход Шумилкино осенью 2022 года. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees
  • Иммиграционная квота бессмысленна, объем иммиграции зависит от исключений, предусмотренных законом
  • С 2017, но особенно с 2022 года, поощряется приток низкооплачиваемой рабочей силы
  • По оценке КаПо, быстрый рост иммигрантов мусульманского происхождения может привести к радикализации

С 2017 года иммиграция в Эстонию постепенно переросла в массовую иммиграцию. Это значительно превышает объем, в котором эстонский язык преподается для взрослых и снижает производительность труда, пишет Яак Валге (EKRE).

Снижение рождаемости в Эстонии вызывает крайнее беспокойство, но, по крайней мере, оно привлекло внимание лидеров общественного мнения и политиков. В то же факт массовой иммиграции даже не осознается.

Недавно ко мне приехали друзья из Чехии, предыдущая поездка которых в Эстонию состоялась двадцать лет назад. На вопрос, как изменилась Эстония с течением времени, я получил ответ, что по-русски говорят гораздо больше. Это было неожиданно, хотя я постоянно слежу за миграционной статистикой. Находясь на месте, сложнее заметить изменения.

Понятие массовой иммиграции четко не определено. Однако основанием для его использования в настоящее время является его сходство с 1980-ми годами. В то время мы называли миграционный оборот такого же порядка, то есть количество людей, проходящих через Эстонию, и миграционный баланс, то есть разницу между иммиграцией и внешней эмиграцией, массовой иммиграцией.

Департамент статистики Эстонии определяет количество иммигрантов и эмигрантов на основании показателей жизнедеятельности, полученных из различных регистров. Человек считается иммигрировавшим в Эстонию при наличии определенного количества жизненно важных показателей и с учетом его статуса в предыдущем году. Например, не все, кто приехал в Эстонию из Украины за последние два года, считаются иммигрантами. С другой стороны, те граждане Украины, которые считаются иммигрантами, скорее всего, останутся в Эстонии.

Начало массовой миграции

Так, в 2017 году вступили в силу изменения в Законе об иностранцах, которые стимулировали иммиграцию: был введен ряд новых исключений (например, для стартапов), на которые не распространяется иммиграционная квота, было понижено требование к ставке заработной платы, выплачиваемой в Эстонии, и т. д. Без учета миграции граждан Эстонской Республики иммиграция в 2017 году увеличилась на полторы тысячи человек по сравнению с предыдущим годом, а сальдо миграции также увеличилось в полтора раза.

В следующие два года иммиграция увеличилась еще больше. В период короны в 2020 году было небольшое снижение, но затем снова произошел большой рост. Иммиграционную квоту, установленную в начале 1990-х годов, и тогда считавшуюся оптимальной, иммиграция превысила уже в 2017 году почти в семь раз благодаря исключениям, а в 2021 году, еще до появления украинских беженцев, – почти в десять раз. Так что иммиграционная квота имеет лишь символическое значение. Объем иммиграции определяют исключения, предусмотренных Законом об иностранцах.

Иммиграционную квоту, установленную в начале 1990-х годов, и тогда считавшуюся оптимальной, иммиграция превысила уже в 2017 году почти в семь раз благодаря исключениям, а в 2021 году, еще до появления украинских беженцев, – почти в десять раз

В 2022 году иммиграционные правила были еще более смягчены, в первую очередь за счет снижения ставки заработной платы, выплачиваемой в Эстонии. Человеку, приехавший в Эстонию в качестве топ-специалиста, который может иммигрировать, несмотря на исчерпанный иммиграционный лимит, теперь должна выплачиваться зарплата только в полтора раза больше средней эстонской, вместо установленной прежде двукратной. На сегодняшний день Законом об иностранцах установлено двадцать исключений, на которые не распространяется иммиграционный лимит, и четырнадцать исключений, к которым не применяется требование к заработной плате (средняя по Эстонии) для работников, входящих в предельное количество иммигрантов. Например, в отношении стартапов, сезонных работников и командированных работников вообще больше нет требований к заработной плате, а для тех, кто краткосрочно работал в стартапе, с 2023 года был установлен минимальный предел зарплаты, равный 0,8 средней месячной в Эстонии.

После начала активных боевых действий в Украине требование к заработной плате для украинских граждан было снижено до 0,8 от средней по Эстонии, в том числе для тех, кто оставался в Эстонии до 24 февраля 2022 года. Таким образом, с 2017 года, но особенно с 2022 года, приток рабочей силы поощрялся именно более низкой заработной платой.

На сегодняшний день Законом об иностранцах установлено двадцать исключений, на которые не распространяется иммиграционный лимит, и четырнадцать исключений, к которым не применяется требование к заработной плате (средняя по Эстонии) для работников, входящих в предельное количество иммигрантов

На самом деле непонятно, что еще можно сделать для сокращения темпов иммиграции, чего требуют некоторые предприниматели и министр экономики Тийт Рийсало («Ээсти 200»). Границы Эстонии полностью открыты для граждан стран Евросоюза, а с учетом десятков и десятков исключений, по сути, открыты и для граждан третьих стран. Любой, кто удосужится приложить усилия, может оказаться под некоторыми исключениями.

Обратная миграция приветствуется

Однако самой крупной группой мигрантов по национальному признаку являются граждане Эстонской Республики, которые, конечно, всячески приветствуются. Миграционный баланс граждан Эстонии в среднем за рассматриваемые годы в небольшом плюсе: 49 000 въехали и 46 000 эмигрировали. Миграционный баланс остальных граждан Европейского союза также положительный: 27 000 въехали и 19 000 эмигрировали.

Эстонцами считают себя примерно три четверти (74 процента) иммигрировавших и 70 процентов эмигрировавших граждан Эстонской Республики. Среди граждан стран Евросоюза, иммигрировавших в период с 2017 по 2023 год, наибольшее количество – граждане Финляндии (18 процентов), Латвии (17) и Германии (13). Среди иммигрантов из других стран Евросоюза немного (вероятно, 1–2 процента) эстонцев. Миграция граждан Евросоюза вполне понятна. Их миграционный баланс также невелик.

Число выходцев из стран исламского происхождения в Эстонии за шесть лет выросло в четыре раза. Согласно оценке Департамента полиции безопасности, с увеличением сообщества мусульман возрастает вероятность их радикализации

Однако ситуация с миграцией так называемых граждан третьих стран совершенно иная. Уже в 2017–2021 годах, т. е. до появления украинских беженцев, их иммиграция составила 32 000, а сальдо миграции – 20 000, т.е. три четверти от общего миграционного сальдо в те годы, если не учитывать граждан Эстонской Республики. Среди них преобладают граждане России и Украины. Лицами с другими гражданствами являются (в порядке их численности) граждане Индии, Турции, Узбекистана, США, Пакистана, Азербайджана и других стран, согласно данным первичного вида на жительство МВД за 2023 год.

Число выходцев из стран исламского происхождения в Эстонии за шесть лет выросло в четыре раза. Согласно оценке Департамента полиции безопасности, с увеличением сообщества мусульман возрастает вероятность их радикализации. Однако за весь период 2017–2023 годов иммиграция из третьих стран составила 87 тысяч при сальдо 72 тысячи, т. е. 91 процент от общего миграционного сальдо, не считая граждан Эстонской Республики.

Преподавания языка не хватает

Теперь попробуем посмотреть на эти цифры в контексте преподавания эстонского языка. В 2017–2021 годах, то есть до волны иммиграции жителей Украины, экзамен на знание эстонского языка успешно сдали 13 000 человек. Среди них более четверти сдали на категорию А2, который еще не является уровнем самостоятельного пользователя языка. Однако за это же время в Эстонию иммигрировали 20 000 граждан стран Евросоюза и 32 000 граждан так называемых третьих стран. Таким образом, уровневые экзамены сдало примерно в четыре раза меньше людей, чем въехало безъязыких. Ситуацию немного облегчает тот факт, что 10 процентов иммигрантов были в возрасте до 19 лет, которые, вероятно, освоят эстонский язык в школе.

В 2022–2023 годах ситуация изменилась. Но не к лучшему. Экзамен на категорию успешно сдали 7000 человек, из них 2200 на категорию А2. За те же два года в Эстонию иммигрировали 6000 граждан Европейского союза и 56000 граждан третьих стран. Три четверти из них были в возрасте 20 лет и старше. Таким образом, экзамен на категорию сдавало в девять раз меньше лиц, чем въехало иммигрантов, а если исключить самых молодых, то почти в семь раз.

Непонятна надежда, что большое количество украинских беженцев, которые останутся жить в Эстонии, может спасти нас от демографической трясины. Рождаемость у украинцев ниже, чем у эстонцев

Должно стать ясно, что больше так продолжаться не может. Решение заключается не в увеличении объема преподавания эстонского языка, что также необходимо делать, а в ограничении иммиграции из третьих стран. Людей, приезжающих из Евросоюза, ограничивать нельзя, да и нет оснований, но для граждан так называемых третьих стран без исключений вновь должна быть установлена ​​миграционная квота в размере 0,1 процента населения, то есть 1300 человек. А из Украины следовало бы принимать только семьи фронтовиков.

Необоснованные надежды

Непонятна надежда, что большое количество украинских беженцев, которые останутся жить в Эстонии, может спасти нас от демографической трясины. Рождаемость у украинцев ниже, чем у эстонцев, а также ниже, чем в среднем у населения иностранного происхождения в Эстонии. Это один из самых низких показателей в Европе. Модели поведения населения также переносятся на новое место жительства. Так что поговорка, которая используется про девальвацию, применима и в данном случае: это как наделать в штаны зимой – сначала действительно становится теплее и приятно, но только ненадолго.

Приток дешевой рабочей силы также является одной из причин того, что у нас застопорилось обновление экономики. Увеличение объема производства за счет дешевой рабочей силы не означает увеличения среднего благосостояния жителей страны, но может означать экономическую отсталость. Производительность труда жителей Эстонии в пересчете на количество рабочих часов в 2022 году упала на шесть процентов, рассчитанная на основе паритета покупательной способности в постоянных ценах 2015 года.

Приток дешевой рабочей силы также является одной из причин того, что у нас застопорилось обновление экономики. Увеличение объема производства за счет дешевой рабочей силы не означает увеличения среднего благосостояния жителей страны

Эстония была ближе всего к Финляндии в 2020 году, когда наша производительность составляла 69,4 процента от их производительности. В то же время производительность труда в Латвии и Литве также выросла, и даже Латвия обогнала Эстонию. При этом Литва, Чехия, Словения и Словакия на протяжении всего периода опережали Эстонию, но в 2022 году разрыв увеличился. Помимо Латвии, Польша и Венгрия также обогнали Эстонию по производительности труда в 2022 году. Сравнительных данных за 2023 год пока нет, но вряд ли стоит ожидать от них чего-то хорошего.

Поэтому, когда чехи приедут в гости в следующий раз через 20 лет, они могут рассчитывать не только на гораздо более русскоязычную Эстонию, но и на гораздо более бедную Эстонию по сравнению с Чехией. Если мы не ограничим иммиграцию.

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