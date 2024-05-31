КВОТА НЕ РАБОТАЕТ Массовая иммиграция – факт, который не осознается в Эстонии

Снижение рождаемости в Эстонии вызывает крайнее беспокойство, но, по крайней мере, оно привлекло внимание лидеров общественного мнения и политиков. В то же факт массовой иммиграции даже не осознается.

Недавно ко мне приехали друзья из Чехии, предыдущая поездка которых в Эстонию состоялась двадцать лет назад. На вопрос, как изменилась Эстония с течением времени, я получил ответ, что по-русски говорят гораздо больше. Это было неожиданно, хотя я постоянно слежу за миграционной статистикой. Находясь на месте, сложнее заметить изменения.

Понятие массовой иммиграции четко не определено. Однако основанием для его использования в настоящее время является его сходство с 1980-ми годами. В то время мы называли миграционный оборот такого же порядка, то есть количество людей, проходящих через Эстонию, и миграционный баланс, то есть разницу между иммиграцией и внешней эмиграцией, массовой иммиграцией.

Департамент статистики Эстонии определяет количество иммигрантов и эмигрантов на основании показателей жизнедеятельности, полученных из различных регистров. Человек считается иммигрировавшим в Эстонию при наличии определенного количества жизненно важных показателей и с учетом его статуса в предыдущем году. Например, не все, кто приехал в Эстонию из Украины за последние два года, считаются иммигрантами. С другой стороны, те граждане Украины, которые считаются иммигрантами, скорее всего, останутся в Эстонии.

Начало массовой миграции