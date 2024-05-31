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Россиянин покончил с собой в Таллинне после отказа в предоставлении убежища

Иван Скрябин
, журналист
Обновлено 31 мая 2024, 15:52
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Россиянин покончил с собой в Центре для мигрантов, Таллинн, Эстония, мая 2024 года.
Россиянин покончил с собой в Центре для мигрантов, Таллинн, Эстония, мая 2024 года. Фото: из личного архива Антона Мелешко

В Центре содержания нелегальных мигрантов умер гражданин России, который просил у Эстонии международную защиту. На родине мужчина был приговорен к длительному сроку по обвинению в сексуальном насилии. Он утверждал, что дело было сфальсифицировано.

О смерти россиянина в таллиннском Центре для иностранцев соискателей убежища сообщило польское издание «Вот Так». Трагедия произошла еще 22 мая. По данным «Вот Так», россиянин покончил с собой в день, когда получил отказ на предоставление международной защиты.

Факт смерти Rus.Postimees 31 мая подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны.

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