Россиянин покончил с собой в Таллинне после отказа в предоставлении убежища

Россиянин покончил с собой в Центре для мигрантов, Таллинн, Эстония, мая 2024 года.

В Центре содержания нелегальных мигрантов умер гражданин России, который просил у Эстонии международную защиту. На родине мужчина был приговорен к длительному сроку по обвинению в сексуальном насилии. Он утверждал, что дело было сфальсифицировано.