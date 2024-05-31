В Центре содержания нелегальных мигрантов умер гражданин России, который просил у Эстонии международную защиту. На родине мужчина был приговорен к длительному сроку по обвинению в сексуальном насилии. Он утверждал, что дело было сфальсифицировано.
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Россиянин покончил с собой в Таллинне после отказа в предоставлении убежища
О смерти россиянина в таллиннском Центре для иностранцев соискателей убежища сообщило польское издание «Вот Так». Трагедия произошла еще 22 мая. По данным «Вот Так», россиянин покончил с собой в день, когда получил отказ на предоставление международной защиты.