Генерал Херем: Эстония сейчас могла бы отразить около половины используемых в войне в Украине средств воздушной атаки

По словам командующего Силами обороны, около половины средств воздушной атаки, используемых в войне в Украине, можно было бы отразить средствами, которые сейчас есть и в Эстонии.

«Я, на самом деле, уверен, что кто бы ни сделал такое заявление, опирается лишь на малую часть мнения реального эксперта», - прокомментировал Херем вчерашнюю статью FT в социальных сетях.

По мнению Херема, для необходимой противовоздушной обороны, скорее всего, считают нужными системы ПВО средней или большой дальности, но пример Украины показывает, что противовоздушная оборона требует гораздо более комплексного решения, чем просто приобретение и вооружение систем Patriot, NASAMS или IRIS.

«На самом деле, нам не стоит брать за образец даже израильскую ПВО, которая 15 апреля одновременно показала высочайшую эффективность и недостаточность. Наш противник и география отличаются. У нас нет ни финансовых, ни, возможно, временных ресурсов для создания такой защиты. Кроме того, такая ПВО не смогла бы долго противостоять угрозе, исходящей от России», - отметил командующий Сил обороны.

Украину атаковали ракетами 20 000 раз

Херем отметил, что с февраля 2022 года Украину атаковали около 20 000 раз различными ракетами, и в этот список не входят атаки с вертолетов и самолетов, включая планирующие бомбы и малые ударные дроны.