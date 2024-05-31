По словам командующего Силами обороны генерала Мартина Херема, статья, опубликованная в четверг в газете FT, в которой утверждается, что на восточной границе НАТО имеется лишь пять процентов необходимой противовоздушной обороны, скорее всего, вызвала разочарование у многих. Однако, по его словам, в статье, вероятно, имелись в виду системы ПВО средней дальности, которые являются лишь частью комплексной противовоздушной обороны.
Генерал Херем: Эстония сейчас могла бы отразить около половины используемых в войне в Украине средств воздушной атаки
По словам командующего Силами обороны, около половины средств воздушной атаки, используемых в войне в Украине, можно было бы отразить средствами, которые сейчас есть и в Эстонии.
«Я, на самом деле, уверен, что кто бы ни сделал такое заявление, опирается лишь на малую часть мнения реального эксперта», - прокомментировал Херем вчерашнюю статью FT в социальных сетях.
По мнению Херема, для необходимой противовоздушной обороны, скорее всего, считают нужными системы ПВО средней или большой дальности, но пример Украины показывает, что противовоздушная оборона требует гораздо более комплексного решения, чем просто приобретение и вооружение систем Patriot, NASAMS или IRIS.
«На самом деле, нам не стоит брать за образец даже израильскую ПВО, которая 15 апреля одновременно показала высочайшую эффективность и недостаточность. Наш противник и география отличаются. У нас нет ни финансовых, ни, возможно, временных ресурсов для создания такой защиты. Кроме того, такая ПВО не смогла бы долго противостоять угрозе, исходящей от России», - отметил командующий Сил обороны.
Украину атаковали ракетами 20 000 раз
Херем отметил, что с февраля 2022 года Украину атаковали около 20 000 раз различными ракетами, и в этот список не входят атаки с вертолетов и самолетов, включая планирующие бомбы и малые ударные дроны.
Из менее чем 20 000 упомянутых средств воздушной атаки украинская ПВО уничтожила около 10 400. Из них 8470 были дронами большой дальности, такими как Shahed или Geran, и крылатыми ракетами Kalibr или Kh-101/555. Дроны и крылатые ракеты уничтожались как пушками, пулеметами, так и переносными зенитными ракетами ближнего радиуса действия. Если крылатые ракеты и дроны все же проходили через эту ПВО, то приходилось использовать более дорогие средства обороны средней дальности, такие как NASAMS, BUK, IRIS или Patriot.
Херем отметил, что в последнее время результаты украинцев по уничтожению этих средств атаки пулеметами и пушками улучшаются. Это все основано на постоянно улучшающейся воздушной разведке и управлении огнем. Однако важно, что для отражения таких средств воздушной атаки не нужно, и даже не следует использовать системы ПВО средней или большой дальности.
«Российские вооруженные силы успешно использовали дроны для истощения украинской ПВО, то есть для использования более дорогих систем. Украина же учится сама и учит нас. Читатели могут сами оценить, сколько средств воздушной атаки будет направлено на Эстонию, например, при месячной агрессии», - написал Херем.
У Эстонии есть средства защиты
По словам командующего Силами обороны, у Эстонии есть такие средства ПВО как пулеметы, переносные зенитные ракеты ближнего радиуса действия Piorun и Mistral, а также модернизированные 23-мм зенитные пушки. В этот список можно также включить 35-мм пушки боевых машин CV90.
«Этого вооружения не так много. Определенно нужно гораздо больше боеприпасов, чем у нас сейчас есть. Для использования пулеметов их нужно подготовить, а личный состав обучить. Безусловно, необходимо значительно развивать систему воздушной разведки и управления огнем. Этим мы занимаемся с 2022 года. В принципе, против крылатых ракет и дронов большой дальности можно использовать также самолеты или вертолеты наших союзников. Однако это было бы неэффективно, учитывая стоимость средств воздушной атаки», - отметил Херем.
По его словам, вторую группу средств воздушной атаки составляют самолеты и вертолеты, против которых наиболее эффективны системы ПВО средней дальности и самолеты НАТО, которые, безусловно, более мощные, чем у России.
«Однако серьезной нехваткой является именно ПВО средней дальности, включая системы Patriot, способные уничтожать также баллистические ракеты. Эстония приобретет систему ПВО средней дальности IRIS-T к 2026 году. Но даже если учитывать вклад НАТО в нашу оборону, потребность в боеприпасах здесь также больше, чем мы сегодня закупаем. Следует признать, что большинство российских самолетов и вертолетов, сбитых Украиной, были уничтожены на аэродромах - артиллерийским огнем», - подчеркнул Херем.
По его словам, сложнее защититься от планирующих бомб, сбрасываемых самолетами с расстояния до 80 километров от цели. Обычно самолеты сбрасывают эти бомбы за пределами досягаемости наземных средств ПВО, и украинцам не удается их перехватить. Масса этих бомб в основном составляет 250-500 килограммов, и в 2024 году их использовали в Украине тысячами.
Третья группа включает баллистические ракеты - Искандер, Кинжал, Циркон, а также ракеты семейства Х и зенитные ракеты С-300, использованные для ударов по наземным целям. Их было уничтожено значительно меньше. Из примерно 6100 выпущенных ракет было уничтожено 419, что составляет лишь семь процентов. Этот процент снижается особенно из-за примерно 2800 ракет С-300, из которых ПВО поразило лишь один процент. У этих ракет разная дальность стрельбы. В основном для их уничтожения использовались системы Patriot, защищающие стратегическую инфраструктуру, но не покрывающие всю территорию Украины.
«В случае НАТО следует учитывать также различные системы ПВО большой дальности на кораблях. Безусловно, корабли с такой способностью находились бы в Балтийском море в случае конфликта, и, вероятно, системы Patriot также были бы доставлены на территорию Эстонии или стран Балтии, но они не смогли бы защитить всю территорию. Вероятно, под “лишь пять процентов” имелись в виду именно такие средства. Все это может показаться удручающим для непосвященного человека и, безусловно, так кажется и “информатору” FT. Однако мораль этой истории не в приобретении Patriot, и пять процентов не говорят нам, что именно мы должны развивать», - отметил Херем.
Защита с моря и воздушная оборона
Для уничтожения самолетов и вертолетов в Эстонии закупаются системы ПВО средней дальности IRIS-T, также в борьбе с самолетами и вертолетами помогут военно-воздушные силы стран НАТО, которые превосходят российские. Для того чтобы самолеты НАТО могли войти в воздушное пространство Эстонии, необходимо отбить от Балтийского флота России корабли с ПВО в Балтийском море. Для этого Эстония приобрела противокорабельные ракеты Blue Spear, которые могут также уничтожать корабли, несущие крылатые ракеты Kalibr.
Херем отметил, что против баллистических ракет не хватает систем Patriot и средств ПВО большой дальности. Вероятно, более половины баллистических ракет также останутся недосягаемыми, как и ракеты С-300 или планирующие бомбы. И дело не в нехватке средств ПВО, а в скорости и незаметности этих средств атаки для воздушной разведки.
«Однако у нас есть средства для борьбы с ними, и Эстония их приобретет в ближайшие два года. Это дальнобойные артиллерийские средства - самоходные гаубицы K9 с особыми боеприпасами, барражирующие боеприпасы Harpy, реактивные системы залпового огня HIMARS и противокорабельные ракеты Blue Spear, которые позволяют уничтожать платформы средств воздушной атаки до их подъема в воздух», - отметил Херем.
Командующий Силами обороны подчеркнул, что эти средства приобретает Эстония и другие страны НАТО, но, учитывая опыт Украины, Эстонии нужно гораздо больше инвестировать в боеприпасы и разведывательные средства для обнаружения целей. Кроме того, необходимо быть готовыми укреплять инфраструктуру различными физическими средствами защиты, поскольку украинский пример показывает, что это значительно снижает ущерб.
«В итоге можно сказать, что инвестиции в ПВО и боеприпасы для артиллерии, а также в разведывательные средства дешевле, чем гражданские потери, включая инфраструктуру, и превосходство России в воздухе, продемонстрированное в Украине, можно решить в течение нескольких лет. Это требует новых, быстрых и, безусловно, болезненных решений», - сказал Херем.