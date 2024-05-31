Таллиннский окружной суд оставил без изменений решение Харьюского уездного суда, оправдавшего судью Эвели Вавренюк, Мирко Вавренюка, Марка Вавренюка, Сирье Таэл, Олева Куклазе и адвокатское бюро Kuklase & Partnerid.
Суд оставил в силе оправдательный приговор судье Эвели Вавренюк
Судья Эвели Вавренюк была обвинена во взяточничестве и незаконном обнародовании личных данных с целью извлечения выгоды, а Сирье Таэл, Олев Куклазе и Kuklase & Partnerid - в даче взятки.
Окружной суд частично аннулировал решение уездного суда, не удовлетворив ходатайство о судебных издержках и компенсации причиненного в ходе уголовного дела ущерба.
Окружной суд постановил, что Эвели Вавренюк должны компенсировать материальный ущерб, возникший из-за отстранения от должности судьи.