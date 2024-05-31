Военный суд в Ростове-на-Дону будет судить трех российских военных, обвиняемых в похищении и убийстве девушки. Один из обвиняемых - командир взвода ВДВ и поэт Айдын Жамидулов, чьи стихи, прославляющие «СВО», публиковало в своих соцсетях российское Минобороны, пишет Би-би-си.
«Они все, вся их бригада, знали об этом». Мать убитой командиром ВДВ девушки из Луганска рассказывает о своей дочери
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Убитая - Валентина Давронова из Луганской области. По версии следствия, сначала сам Жамидулов и его подчиненные по его приказу резали девушку ножом, после чего ее тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.
Би-би-си удалось связаться с матерью убитой, Татьяной Давроновой, и расспросить ее о дочери и обстоятельствах дела.
В суд дошли дела троих военных. Би-би-си удалось узнать, что еще один скончался летом 2023 при неясных обстоятельствах.
Валентине Давроновой было 23 года - до очередного дня рождения она не дожила всего десять дней.
Девушка выросла в селе в Новоайдарском районе Луганской области. До полномасштабного российского вторжения оно было под контролем Украины. В 2018 году, сразу после совершеннолетия, Валентина поступила на службу в ВСУ, однако, как говорит сейчас ее мать Татьяна Давронова, не по идейным соображениям: «Тут у нас все служили».
В том же 2018 году девушка забеременела, ушла в декрет и родила дочь. В 2021 году, вскоре после возвращения из декрета, Валентина из армии уволилась.
Регион был захвачен российскими войсками в самом начале марта 2022 года. После прихода российских военных Валентина Давронова прошла и [допросы] ФСБ, и все детекторы, говорит ее мать. В первый раз оккупационные силы задержали девушку уже 11 марта 2022 года - в одном из телеграм-каналов есть фотография Валентины с деревянной табличкой с ее именем и датой задержания. Вскоре девушку отпустили, однако позже задерживали и проверяли еще не раз.
«Она проходила [проверки] три или четыре раза, ее проверяли полностью, у нее связи [с ВСУ] не было, она чистая, - говорит в интервью Татьяна Давронова. - Если бы ей было чего бояться, она бы побежала туда [на территорию, контролируемую Украиной]».
В последний год своей жизни Валентина снимала квартиру в городке Счастье (также оккупирован в феврале 2022 года), бывшем районе Луганска, работала продавщицей в магазине нижнего белья и в одиночку обеспечивала дочь - на момент гибели матери девочке было три года. Сама девочка оставалась в селе с бабушкой.
«Мама работала, зарабатывала деньги, она понимала, что ребенка надо обеспечивать, - объясняет Татьяна Давронова. - Она души не чаяла в своем ребенке. Она в любой момент ей звонила, приезжала всегда с полными сумками, пакетами. Она хотела, чтобы у ребенка все было».
«Если он отключен, это уже значит беда»
Ранним вечером 13 января 2023 года Валентина Давронова отмечала в Счастье старый Новый год с подругой, когда ей позвонил знакомый российский военнослужащий и настоял, чтобы девушка приехала в Луганск в кафе «Радуга».
Татьяна Давронова заподозрила неладное после того, как дочь не позвонила ей в их обычное время, восемь вечера - дочка Валентины в это время шла спать и та всегда звонила пожелать ей спокойной ночи.
Около 22:30 Татьяна Давронова позвонила дочери сама, однако абонент был недоступен. «А она же свой телефон из рук никогда не выпускала. И если он отключен, это уже значит беда», - вспоминает женщина.
Через три дня Давронова обратилась в местную полицию, однако там, по словам женщины, предположили, что ее дочь «где-то гуляет, бухает». Формально заявление о пропаже у нее приняли, но на все вопросы позже отмахивались.
Татьяна Давронова говорит, что она по сути была вынуждена провести первичное расследование своими силами: она расспрашивала знакомых дочери и очевидцев в кафе, узнала позывные военных, с которыми в последний раз видели Валентину, и даже их номера телефонов.
После этого по совету знакомых женщина со всеми данными поехала в Следственный комитет в Луганске. Там возбудили дело и стали его действительно тщательно расследовать, говорит женщина.
Вскоре следствие задержало российских военнослужащих - командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова, рядового, служившего в должности старшего разведчика ВДВ Алексея Дорожкина (его мобилизовали меньше чем за две недели до убийства девушки, 1 января 2023 года, пишет «Коммерсант») и командира боевой машины разведывательного взвода сержанта Романа Плещеева.
По утверждению Татьяны Давроновой, также якобы был задержан четвертый российский военный с позывным Бугор, однако позже он при неизвестных ей обстоятельствах был найден мертвым.
Би-би-си, предположительно, удалось найти этого человека. Его зовут Николай Горшков, он родом из села Добрянка в Пермской области. Его номер телефона в чужих записных книжках был записан как «Бугор», в его соцсетях есть фото контракта с Минобороны РФ, из которого следует, что он направлялся в военную часть, входящую в состав 76-й дивизии ВДВ - ту же самую, где служил Айдын Жамидулов.
Родственники Горшкова рассказали Би-би-си, что он подписал контракт с Минобороны весной 2022 года и позже продлил его. Он служил наводчиком десантно-штурмового взвода и погиб 1 июня 2023 года. «Смерть его темное дело. Подробности толком никто не знает. Умер в июне, похороны в сентябре», - сказали родственники Би-би-си.
Задержанные военные рассказали о местонахождении тела Валентины - и только в этот момент Татьяна Давронова поняла, что ее дочь погибла. «Откопали на сороковой ровно день, все сорок дней она была в лесу», - вспоминает мать.
«Они все, вся их бригада, знали об этом»
Впервые о том, что в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону судят российских военных за похищение и убийство 23-летней Валентины Давроновой, рассказало издание «Коммерсант» - только в мае 2024 года, со ссылкой на следственные органы.
По информации «Коммерсанта», Валентину Давронову в тот вечер вывели из кафе «Радуга» и посадили в кузов «КамАЗа». «Офицер связал ей руки скотчем. Поехавшему с ними Алексею Дорожкину старший лейтенант приказал заклеить Валентине глаза, что тот и сделал», - пишет издание, ссылаясь на материалы дела.
Своим подчиненным при этом Айдын Жамидулов заявил, что Валентина служила в украинской армии и якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.
Девушку завели в солдатскую баню, где «Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела. В это время в баню вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев. Айдын Жамидулов приказал ему добить жертву. Не желая ее смерти, но опасаясь негативных последствий со стороны старшего лейтенанта, Роман Плещеев ударил Валентину Давронову своим ножом в область левого плеча и правой ноги, - пишет «Коммерсант». - В 0:20 в баню зашел Алексей Дорожкин, и Айдын Жамидулов поручил ему завершить начатое. Роман Плещеев вышел из помещения, и Алексей Дорожкин убил жертву ударом ножа в область сердца».
Убедившись, что девушка мертва, «Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело за пределы пункта временной дислокации и подорвать тремя гранатами Ф-1, чтобы погибшую невозможно было опознать и определить причину ее смерти», - пишет издание.
Первое заседание суда по делу Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина назначено на 5 июня 2024 года. Дело Романа Плещеева, как пишет «Коммерсант», будет слушаться отдельно. Как объяснила Би-би-си мать Валентины Татьяна Давронова, это связано с иной квалификацией преступления - по ее предположению, Плещеева обвиняют не в убийстве, а в нанесении тяжких телесных повреждений.
Татьяну не волнуют юридические тонкости квалификации произошедшего. «Они все, вся их бригада, знали об этом, каждый чуть-чуть в чем-то участвовал, - говорит Давронова в интервью. - Кто-то замывал [кровь в бане], кто-то переносил [тело]. Они же все слышали крики ее, они же издевались над ней не пять секунд, там столько ножевых ранений было».
«Я хочу, чтобы у внучки было будущее»
По сообщениям СМИ, Айдыну Жамидулову 28 лет, он уроженец Казахстана, жил в Псковской области и ранее работал сварщиком. В январе 2022 года он подписал контракт с Минобороны РФ и в звании старшего лейтенанта служил командиром парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Она считается элитной. «В этой части медали им там выдают, знамя выдают, их награждают. А в итоге там убийцы собрали шайку-лейку», - комментирует это Татьяна Давронова.
В ноябре 2022 года официальный канал Министерства обороны России опубликовал видео, на котором Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам «СВО». «Сложные времена создают героев, герои создают новую поэзию», - заявлялось в посте. На видео Жамидулова ставят в один ряд с Анной Ахматовой. В конце видео в телеграм-канале Минобороны офицер заявлял, что семья им гордится и ждет дома - СМИ сообщали, что у него две дочери. Пост до сих пор не удален из канала ведомства.
«Коммерсант» утверждает, что мотивом для убийства стало то, что Айдын Жамидулов якобы ранее состоял с Валентиной в интимных отношениях и девушка угрожала рассказать об этом его жене.
Татьяна Давронова настаивает, что у ее дочери Валентины не было отношений с Жамидуловым - наоборот, по ее мнению, мотивом для убийства стало то, что Валентина отвергла домогательства старшего лейтенанта и пригрозила пожаловаться его жене, если военный не оставит ее в покое.
«Мне следователь доказывает, что у них были отношения. Я говорю: ну не было у них отношений, я знаю своего ребенка, у нас не было секретов. Она была у меня [накануне гибели], 12-го числа, - утверждает Татьяна Давронова. - Она просто отказала этому человеку. У нее были принципы. Она знала прекрасно, что у него есть семья, у него есть двое детей. И ему отказывала, она мне об этом рассказывала. Она ему сказала: если ты от меня не отстанешь, я найду твою жену в соцсетях и напишу ей, что ты меня достал. Она у меня красивая девчонка была, отбоя у нее в поклонниках не было, она имела право выбирать».
«Почему она мне не позвонила [из кафе], что он тоже там? - переживает в интервью женщина. - Видно, она не чувствовала, что что-то ей угрожает, потому что она у меня девчонка была такая боевая. Она думала, что Счастье - это ее дом, что ее никто там не обидит».
Сейчас Татьяна Давронова надеется, что убийцы ее дочери получат пожизненные сроки. Она также планирует отдельно подать иски о денежной компенсации. «Я хочу, чтобы у внучки было будущее. Из-за этого с этих *** хочу хоть что-то выбить для ребенка, чтобы хотя бы купить ей квартиру, чтобы ребенок жил в городе, чтобы у нее было какое-то будущее, хоть что-то от мамы», - объясняет женщина.
Помимо горя от потери дочери, Давронова жалуется на то, что сама попытка добиться справедливости обходится ей очень дорого. Поездка в город на опознание тела на такси (автобусы в Луганской области ходят плохо), похороны дочери, грядущие поездки на заседания суда в Ростов-на-Дону, гонорар адвокату - деньги на все это ей, пенсионерке и человеку с инвалидностью, теперь в одиночку обеспечивающей внучку, приходится искать самостоятельно.
«Всем плевать на мое горе, мне в этом горе никто не помогает, - говорит Татьяна Давронова. - Даже Министерство обороны - они же этих *** взяли на службу, они с ними контракт подписали, - они даже соболезнование не выразили просто по-человечески».