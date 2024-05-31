«Они все, вся их бригада, знали об этом». Мать убитой командиром ВДВ девушки из Луганска рассказывает о своей дочери

«Почему она мне не позвонила [из кафе], что он тоже там? - переживает в интервью женщина. - Видно, она не чувствовала, что что-то ей угрожает, потому что она у меня девчонка была такая боевая. Она думала, что Счастье - это ее дом, что ее никто там не обидит».

Сейчас Татьяна Давронова надеется, что убийцы ее дочери получат пожизненные сроки. Она также планирует отдельно подать иски о денежной компенсации. «Я хочу, чтобы у внучки было будущее. Из-за этого с этих *** хочу хоть что-то выбить для ребенка, чтобы хотя бы купить ей квартиру, чтобы ребенок жил в городе, чтобы у нее было какое-то будущее, хоть что-то от мамы», - объясняет женщина.

Помимо горя от потери дочери, Давронова жалуется на то, что сама попытка добиться справедливости обходится ей очень дорого. Поездка в город на опознание тела на такси (автобусы в Луганской области ходят плохо), похороны дочери, грядущие поездки на заседания суда в Ростов-на-Дону, гонорар адвокату - деньги на все это ей, пенсионерке и человеку с инвалидностью, теперь в одиночку обеспечивающей внучку, приходится искать самостоятельно.

«Всем плевать на мое горе, мне в этом горе никто не помогает, - говорит Татьяна Давронова. - Даже Министерство обороны - они же этих *** взяли на службу, они с ними контракт подписали, - они даже соболезнование не выразили просто по-человечески».