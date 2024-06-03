Наступившее лето и минувший первого июня Всемирный день защиты детей вновь ставят перед школьниками вопрос, чем заняться на каникулах, так чтобы денег хватило и на хотелки. Имеет ли смысл школьникам летом подрабатывать? Что делать, если невозможно найти такую работу? И каким опытом на этот счет могут поделиться с детьми взрослые? Об этом Rus.Postimees спросил жителей Таллинна.

Александр

Собеседник Rus.Postimees Александр. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Естественно, имеет! Чем шарахаться, пускай подрабатывают. Что-то ищут, находят и подрабатывают. Имеют полное право. Я летом дрова колол, на каникулах. За неделю получалось 40 кубов, это стоило 40 рублей.

Михаил

Собеседник Rus.Postimees Михаил. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Это какой-никакой опыт, а учиться жизни надо. Мама-папа не вечные. Если невозможно найти такую работу, что делать?.. Ну, это зависит от человека! Я могу и на Луне работу найти. Я сам работал у мамы в магазине грузчиком.

Маргус

Собеседник Rus.Postimees Маргус. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Надо быть позитивным. Если ребенок хочет - надо его поддерживать, помогать искать. Ну, не такие работы, рабские, а легкие: бумажки раскладывать, почту, газеты разносить, пополоть на поле. Не надо восемь часов, можно и четыре. Это как раз надо. А то здесь все такие слабые стали. Мы пололи свеклу, работали на фабрике, маленькие такие работки.

Светлана

Собеседница Rus.Postimees Светлана. Фото: Konstantin Sednev / Postimees