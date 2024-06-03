Как известно, финансы лишними не бывают. Взрослые считают, что учиться зарабатывать смолоду - полезно для того, чтобы почувствовать вкус денег и, видимо, не забыть его во взрослой жизни. Они вспоминают собственную работу «на износ», но молодое поколение предпочитает трудиться «у мамы».
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Если план, то уж, извините, пахали как все»: надо ли современным школьникам подрабатывать летом (1)
Наступившее лето и минувший первого июня Всемирный день защиты детей вновь ставят перед школьниками вопрос, чем заняться на каникулах, так чтобы денег хватило и на хотелки. Имеет ли смысл школьникам летом подрабатывать? Что делать, если невозможно найти такую работу? И каким опытом на этот счет могут поделиться с детьми взрослые? Об этом Rus.Postimees спросил жителей Таллинна.
Александр
Естественно, имеет! Чем шарахаться, пускай подрабатывают. Что-то ищут, находят и подрабатывают. Имеют полное право. Я летом дрова колол, на каникулах. За неделю получалось 40 кубов, это стоило 40 рублей.
Михаил
Это какой-никакой опыт, а учиться жизни надо. Мама-папа не вечные. Если невозможно найти такую работу, что делать?.. Ну, это зависит от человека! Я могу и на Луне работу найти. Я сам работал у мамы в магазине грузчиком.
Маргус
Надо быть позитивным. Если ребенок хочет - надо его поддерживать, помогать искать. Ну, не такие работы, рабские, а легкие: бумажки раскладывать, почту, газеты разносить, пополоть на поле. Не надо восемь часов, можно и четыре. Это как раз надо. А то здесь все такие слабые стали. Мы пололи свеклу, работали на фабрике, маленькие такие работки.
Светлана
Это нормально, когда дети 15-16 лет на три-четыре часа чем-то заняты, это естественный процесс, не вижу в этом ничего плохого. Я не говорю, что они должны миллионы зарабатывать, но это же здорово! Если, конечно, они этого сами хотят. А сидеть в компьютерах… Раньше их не было.
Александр
Пускай работают! Они почувствуют вкус денег, главное, что свои, заработанные. Мы с матерью, помню, ездили, пололи свеклу, потом капусту.
Ольга
Я работаю в Lasnamae Centrum и, конечно, детки приходят, просятся на работу, очень много хочет работать. Но детей не берут, потому что работа у нас материально-ответственная. Я работала на мясокомбинате после девятого класса. Страшно тяжелая работа, но ничего, не ныли. У школьников был укороченный день, но если план, то уж, извините, пахали как все.
Ирина
Я считаю, что это вообще жизненная необходимость - учить ребенка работать, в 20 лет учить поздно. Я когда была школьницей не подрабатывала, но тогда были такие варианты - приходилось помогать родителям. За это нам, конечно, не платили, все было на добровольной основе.
Марк
Намедни видел маленького мальчика, в третьем классе учится. Конечно, немножко рискованно, но он ходит возле парковки и спрашивает: может, вам стекла помыть. Но это учит бизнесу. Этот мальчик еще все же маленький, но, с другой стороны, он понимает, что такое деньги, понимает, для чего они ему нужны. Нужно стимулировать детскую занятость летом, можете не сомневаться. Иначе будут болтаться, стекла бить, сидеть в торговых центрах в телефонах в карты играть. Я сам видел.
Арго
Если у них есть интерес, пусть работают. Это и стимул.
Нинель
Когда наша дочь подрабатывала, она своими деньгами распоряжалась сама. Она в кафе работала, продавала всякие сделанные своими руками вещи, упаковкой подарков.
Валентин
Дочь начинала здесь, кстати (показывает на Lasnamae Centrum - прим. ред.). Я сам после девятого класса первый раз пошел работать, подсобником на стройке.
Юлия
Дочь лет с 13 лет сильно просила: мама, помоги мне найти работу. Удалось только после 16 лет, ее взяли на Штромке сдавать велосипеды в прокат. По-моему, тогда она получала три евро в час. У нее всегда были деньги от родителей, но ей хотелось еще. Орешки потом в Старом городе продавала.
P.S.
Только один мужчина, услышав вопрос журналиста Rus.Postimees, заявил, что его детям летом подрабатывать не нужно, потому что он «полностью обеспечивают свою семью». Уточнить, как долго он планирует не отпускать детей в самостоятельную жизнь, нам не удалось. Мужчина быстро удалился в сторону своего автомобиля. Впрочем, через минуту он вернулся в торговый центр за оставленными там сумками с покупками.