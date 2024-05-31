КОЛОНКА POSTIMEES Был сделан первый робкий шаг

Перевод: Ева Ойжинская

Правительство наконец сделало первый шаг: на заседании в четверг был согласован отрицательный дополнительный бюджет, позволяющий сэкономить 175 миллионов евро. Около 100 миллионов из этой суммы составляют сокращения бюджетов ведомств, а 70 миллионов - прочие доходы. Несмотря на то, что принятие решения заняло много времени и путь к нему был тернист, это достойно похвалы.

Postimees неоднократно призывал правительство к сокращению расходов в рамках государственного бюджета. Экономика Эстонии долгое время находилась в рецессии, и частные предприятия уже давно адаптировались и провели свои собственные сокращения. Понимание того, что государственный бюджет может функционировать по другим правилам, поскольку можно увеличить доходы государства, т.е. повысить налоги, действует только до определенного этапа. Мы этот этап уже прошли.

Следовательно, правительство сделало единственно верный шаг, но за первым шагом должны последовать второй и третий. Планируемые сокращения помогут Эстонии оставаться в рамках бюджетных правил Европейского союза, согласно которым бюджетный дефицит может составлять три процента от валового внутреннего продукта. Однако даже три процента - это очень высокий показатель, и в долгосрочной перспективе он не будет устойчивым, несмотря на то, что государственный долг Эстонии один из самых низких в Европейском Союзе.

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