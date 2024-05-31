В классической эстонской литературе, а точнее, в повести «Весна» Оскара Лутса, учитель Лаур дает Тоотсу дельный совет: «Если не можешь решить все задачи, сделай половину». От себя мы добавим: даже четверть задач лучше, чем ничего. Даже самый сложный путь начинается с первого шага.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Был сделан первый робкий шаг
Перевод: Ева Ойжинская
Правительство наконец сделало первый шаг: на заседании в четверг был согласован отрицательный дополнительный бюджет, позволяющий сэкономить 175 миллионов евро. Около 100 миллионов из этой суммы составляют сокращения бюджетов ведомств, а 70 миллионов - прочие доходы. Несмотря на то, что принятие решения заняло много времени и путь к нему был тернист, это достойно похвалы.
Postimees неоднократно призывал правительство к сокращению расходов в рамках государственного бюджета. Экономика Эстонии долгое время находилась в рецессии, и частные предприятия уже давно адаптировались и провели свои собственные сокращения. Понимание того, что государственный бюджет может функционировать по другим правилам, поскольку можно увеличить доходы государства, т.е. повысить налоги, действует только до определенного этапа. Мы этот этап уже прошли.
Следовательно, правительство сделало единственно верный шаг, но за первым шагом должны последовать второй и третий. Планируемые сокращения помогут Эстонии оставаться в рамках бюджетных правил Европейского союза, согласно которым бюджетный дефицит может составлять три процента от валового внутреннего продукта. Однако даже три процента - это очень высокий показатель, и в долгосрочной перспективе он не будет устойчивым, несмотря на то, что государственный долг Эстонии один из самых низких в Европейском Союзе.
Отмена налогового горба может подождать, необходимо срочно принять решение о кредите на оборону
Дискуссии на тему сокращения расходов должны продолжаться, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы станет яснее, останется ли премьер-министр на посту или уедет в Европу, и чье слово в Партии реформ в итоге будет иметь вес. Также мы надеемся, что министерства будут ответственно подходить к дальнейшим сокращениям расходов и не начнут рассказывать печальные истории о том, что от них пострадают бедные, сироты, полицейские и спасатели, и что их область управления вообще не должна подвергаться сокращениям.
В принципе, в любой организации и при любом бюджете можно без особых проблем сократить до десяти процентов расходов, но, безусловно, одни сокращения менее болезненны для общества, чем другие. Можно согласиться с Маргусом Цахкна («Ээсти 200»), когда он говорит, что нам нужно «соскоблить жир» с государственного аппарата, поскольку 175 миллионов евро - это, конечно, не «жесткое сокращение» государственного бюджета Эстонии, о необходимости которого Цахкна также говорил.
Странно слышать, что сокращения коснутся и области управления Министерства обороны, где на сэкономленные деньги следует покупать боеприпасы. Нам нужно около полутора миллиардов евро, и мы не получим их, сокращая чиновников в Министерстве обороны или урезая расходы на новую форму для солдат. И эти деньги нужны нам сейчас.
Postimees вновь повторяет сказанное ранее: отмена налогового горба может подождать, необходимо срочно принять решение о кредите на оборону. Сокращения нужно продолжать проводить и в следующем году, и бюджет следует приводить в порядок таким образом, чтобы людям было понятно, что происходит.