Представители малого бизнеса Ида-Вирумаа: без поддержки государства у нас мало шансов выжить

А когда после окончания пандемии короновируса общеевропейская экономическая жизнь стала постепенно оживать, мир взорвала война в Украине. И снова резко ухудшилась «питательная среда» для мелкого и среднего бизнеса.

Фундамент разрушается

«И вот уже в таких условиях наступил момент, когда возникает вопрос - а зачем вообще тебе это нужно, - говорит Сергей. – Вот ты тратишь большое количество времени, сил, деньги из семейного бюджета вкладываешь в это дело, или кредит берешь, покупаешь материал про запас, потому что завтра он точно опять подорожает. Создаешь что-то - а тебя со всех сторон начинают, и без того в условиях роста цен, душить налогами. И это вместо того, чтобы поддержать предпринимателей, дать им свободней вздохнуть, чтобы они свои проблемы могли решить».

Сергей недоумевает, как можно было додуматься поднять НДС зимой. «Когда в это время года надо платить за отопление, транспорт расходует больше топлива, потребление электроэнергии тоже куда выше, чем в теплые месяцы, - поражается он. - Многие фирмы из-за этого просто не вытянули и прекратили свою деятельность».

Вместо выгоды - потери