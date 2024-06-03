Ида-вируские предприниматели считают, что действенная поддержка малого бизнеса в уезде - это непременное условие оздоровления экономики региона. Пока же, увы, объемы внимания государства к малым фирмам оказываются очень скромными.
Представители малого бизнеса Ида-Вирумаа: без поддержки государства у нас мало шансов выжить
Немного статистики. По состоянию на 18 января 2024 года самой распространенной формой предпринимательства в Нарве является «товарищество с ограниченной ответственностью». В городе на начало текущего года их было 3456, что составляет 73,7 процента от всех нарвских предпринимателей, зарегистрированных в Коммерческом регистре.
Второй по распространенности формой предпринимательства является индивидуальная занятость. Таких людей в Нарве 793, то есть это 16,9 процента от всех местных предпринимателей.
Согласно открытым данным Налогово-таможенного департамента, из всех экономически активных предприятий в Нарве более 90% являются микро-, малыми и средними. Из этого числа, в свою очередь, основную часть составляют именно микропредприятия с количеством работников не более девяти человек.
Такая же картина в целом характерна и для всего Ида-Вирумаа. Приведенные цифры красноречиво говорят о той значительной роли в экономике Эстонии, которую играет так называемый малый бизнес.
И именно он, к сожалению, оказался наиболее уязвимым в условиях продолжающегося ухудшения экономики. А в Нарве и Ида-Вирумаа проблемы трудовой занятости стоят традиционно гораздо острее, чем в целом по Эстонии.
Малый бизнес как история жизни
Ситуация с малым предпринимательством в Ида-Вирумаа хорошо иллюстрируется рассказом моего собеседника, местного жителя Сергея Окунева, предпринимательский стаж которого насчитывает более 30 лет. «Сейчас наступило время, когда любимое дело практически превратилось в хобби, потому что приносит только убытки», - констатирует он.
Исходя из своего личного богатого опыта, Сергей считает, что обществу Эстонии было бы намного выгоднее, если бы наше государство оказывало больше реального внимания малым фирмам. Его слова подтверждает единодушное мнение нескольких опрошенных нарвских предпринимателей, вынужденных недавно закрыть свои фирмы: «Нас фактически задушили налоги и затраты на производство». А ведь многие посвятили этому делу всю жизнь.
Предпринимательской деятельностью Сергей стал заниматься еще в 90-е годы прошлого столетия. «Тогда мы организовали семейную фирму и оказывали населению услуги по развитию туризма - приобретение билетов, заказ транспорта, бронирование мест в отелях, организацию поездок на культурные мероприятия, экскурсии по Эстонии и так далее, - вспоминает он. - Со временем в сфере услуг туризма появились крупные «игроки», и нам пришлось менять род деятельности. Стали в частном порядке заниматься созданием деревянных сувениров».
Растущий поток туристов увеличивал потребность в таких оригинальных изделиях. В 2000-х Окунев вместе с единомышленниками организовал некоммерческое объединение «Союз ремесленников Ида-Вирумаа». «Это позволило создать разнообразие предлагаемых изделий «в одном пакете» и упростить процесс реализации - за счет общего транспорта, аренды торговых точек и так далее. «И вначале все у нас шло нормально», - говорит он.
Однако мировой кризис 2008 года парализовал местный сувенирный рынок. «Возможностей реализации было все меньше и меньше, цены на сырье, электроэнергию, аренду, стоимость рабочей силы росли непрерывно и неуклонно вверх, - поясняет Сергей. - Вложенные в производство товара затраты не окупались, долги увеличивались, нечем было покрывать кредиты и займы. А помощи от нашего государства мы, как предприниматели, практически не увидели. Только потихоньку начали оживать - грянул ковид, который закрыл границы, обрушил экономические связи, парализовал туризм и «опустил ко дну» малое предпринимательство в Эстонии».
Многие мелкие фирмы обанкротились, люди потеряли интерес и желание что-то делать, так как не видели никакого смысла подвергать себя опасности финансового краха и всех его негативных последствий. Фирма Окуневых еле-еле выжила.
А когда после окончания пандемии короновируса общеевропейская экономическая жизнь стала постепенно оживать, мир взорвала война в Украине. И снова резко ухудшилась «питательная среда» для мелкого и среднего бизнеса.
Фундамент разрушается
«И вот уже в таких условиях наступил момент, когда возникает вопрос - а зачем вообще тебе это нужно, - говорит Сергей. – Вот ты тратишь большое количество времени, сил, деньги из семейного бюджета вкладываешь в это дело, или кредит берешь, покупаешь материал про запас, потому что завтра он точно опять подорожает. Создаешь что-то - а тебя со всех сторон начинают, и без того в условиях роста цен, душить налогами. И это вместо того, чтобы поддержать предпринимателей, дать им свободней вздохнуть, чтобы они свои проблемы могли решить».
Сергей недоумевает, как можно было додуматься поднять НДС зимой. «Когда в это время года надо платить за отопление, транспорт расходует больше топлива, потребление электроэнергии тоже куда выше, чем в теплые месяцы, - поражается он. - Многие фирмы из-за этого просто не вытянули и прекратили свою деятельность».
Вместо выгоды - потери
Сергей уверен, что государство не выиграло, а потеряло деньги, потому что от свернутых предприятий не стало налоговых поступлений. «Инвесторы уходят в другие страны, и это тоже потеря доходов государства, - заявляет он. - А местные трудяги теряют все, и здоровье в том числе. Я хорошо знал многих успешных бизнесменов, у которых после всех этих экономических передряг, постоянных стрессов и ударов судьбы иссякли силы и появились проблемы со здоровьем. Поэтому многие из них бросили заниматься предпринимательством».
«В фактическом свертывании малого бизнеса виноваты те, кто отвечает в стране за экономическую ситуацию, - считает Окунев. - Может ли понять меня тот, кто имеет большой ежемесячный гарантированный доход, да еще ежегодно увеличиваемый на солидную сумму?».
К слову, Сергея, как и многих пенсионеров Эстонии, удивляет, почему у нас такая мизерная индексация пенсий. Да еще и то, что ее производят спустя три месяца после того, как обычно, с начала года поднимают налоги и цены в стране. «Мы вынуждены как-то выживать четверть года до повышения пенсий в условиях выросших цен», - указывает он.
Почему у нас плохое отношение к малому бизнесу?
Но Окунев не только критикует - он предлагает использовать в Эстонии тот подход к малому бизнесу, который хорошо зарекомендовал себя в ряде европейских стран.
«Я много поездил по Европе, и открывая для себя новые страны, при этом всегда интересовался, как там организован малый бизнес, - делится он. - В Голландии, Швеции, Финляндии видел большое количество мелких предпринимателей, что-то делающих своими руками. Если они приходят на рынок со своими изделиями, то плата за место скорее символическая, или вообще отсутствует, если место принадлежит муниципалитету. Так там поддерживают малый бизнес. Еще и субсидии выделяют без бюрократии для старта малого предпринимательства. Причем, если дело не пошло, то возврата суммы поддержки не требуется».
А у нас, утверждает Сергей, на ярмарках в Таллинне или Тарту аренда места для торговли стоит до 200 евро в день. «Эта сумма может превысить мой вероятный доход от продажи сувениров в несколько раз, - недоумевает он. - И ведь это просто за кусок площади, без навеса. А если пойдет дождь, покупателей не будет, то я оказываюсь в большом убытке, ведь на поездку потрачено топливо, питаться надо, и за ночевку заплатить тоже».
Тем не менее, при всей нынешней сложности, творческая неуемность Сергея не дает ему отчаяться, бросить все и уйти на заслуженный пенсионерский покой. Сейчас он занимается тем, что стремится научить людей, которые не имеют профессиональных навыков, почувствовать, что они что-то умеют сделать, избавляя от комплекса неполноценности типа «у меня никогда ничего не получится».
Это уже скорее не предпринимательская, а социальная область. «Мы сейчас делаем «деревянную кулинарию» - заготовки для того, чтобы из них легко без специальной подготовки можно было бы создать сувенир или полезную вещь, - объясняет Сергей. - Такие, как тренажеры для развития мелкой моторики, картины с разными видами, украшения. У нас есть и технология печати фото с мобильного телефона на специальный прочный холст, это может сделать каждый человек со своей фотографией».
Для реализации этого интересного направления, признается Сергей, он хотел бы найти партнеров из других районов Эстонии.