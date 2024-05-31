Чего только не продают на рынке недвижимости!

«Приведу пару примеров. Совсем недавно мы продали учебный корпус в Ляэне-Вирумаа, в деревне Маху, расположенный в прямом смысле слова на самом берегу моря, и некоторое время назад – расположенный на берегу Чудского озера уникальный объект недвижимости вместе со смотровой вышкой. Помимо этого, на продажу у нас выставлено пожарное депо в Вильянди, кузня в Виймси и историческое школьное здание в Пылтсамаа», – перечислил он.

«Ранее, помимо складов и даже маяков, мы реализовывали также иные объекты недвижимости, имеющие специальное назначение. Причем, в ходе их продажи между предприимчивыми людьми дело часто доходило даже до публичных торгов, поскольку смышленые покупатели способны заглядывать в будущее и представлять себе, каким может стать исторический или весьма специфический объект в долгосрочной перспективе», – описал он.

«Необычную недвижимость такого плана время от времени продают местные самоуправления, но преимущественно все же государство. Чтобы отыскать их, порой приходится прилагать некоторые усилия, но затем вам потребуется несколько дней, чтобы произвести расчеты и сделать анализ, во что можно было бы превратить такие привлекательные объекты», – добавил Раттасепп.