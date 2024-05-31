Судоходная компания Tallink Silja прекратила бойкот шоколадного бренда Marabou, производитель которого продолжает работать в России, передает Yle.
Заставить уйти из России не получилось: Tallink Silja прекращает бойкот известного бренда
Бойкот был признан неэффективным, розничные сети не захотели к нему присоединяться.
«Мы пытались повлиять на Mondelez, чтобы она приняла этическое решение полностью уйти из России», – заявила директор по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёйд.
Другая судоходная компания Viking Line продолжает бойкот Marabou. Viking Line поддерживает ужесточение санкций против России на всей территории ЕС.