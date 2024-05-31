Заставить уйти из России не получилось: Tallink Silja прекращает бойкот известного бренда

Бойкот был признан неэффективным, розничные сети не захотели к нему присоединяться.

«Мы пытались повлиять на Mondelez, чтобы она приняла этическое решение полностью уйти из России», – заявила директор по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёйд.

Другая судоходная компания Viking Line продолжает бойкот Marabou. Viking Line поддерживает ужесточение санкций против России на всей территории ЕС.