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Заставить уйти из России не получилось: Tallink Silja прекращает бойкот известного бренда

rus.postimees.ee
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В прошлом году Mondelez заплатила в России более 60 миллионов долларов налогов.
В прошлом году Mondelez заплатила в России более 60 миллионов долларов налогов. Фото: DADO RUVIC/REUTERS/Sanpix

Судоходная компания Tallink Silja прекратила бойкот шоколадного бренда Marabou, производитель которого продолжает работать в России, передает Yle.

Бойкот был признан неэффективным, розничные сети не захотели к нему присоединяться.

«Мы пытались повлиять на Mondelez, чтобы она приняла этическое решение полностью уйти из России», – заявила директор по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёйд.

Другая судоходная компания Viking Line продолжает бойкот Marabou. Viking Line поддерживает ужесточение санкций против России на всей территории ЕС.

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