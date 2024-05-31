Цены растут: в Таллинне подорожало топливо

В Таллинне цена на все виды топлива выросла на 0,9 цента, а в Риге осталась на прежнем уровне. В Вильнюсе цены на бензин за неделю снизились на 0,5 цента, а цены на дизельное топливо остались на уровне предыдущей пятницы.

В пятницу в столице Эстонии литр 95-го бензина стоил 1,759 евро, что на 5,5 центов больше, чем в Риге, и на 19 центов больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра 98-го бензинав Таллинне составила 1,809 евро, что на 3,5 цента больше, чем в Риге, и на 14,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,559 евро за литр, что на 4,5 цента меньше, чем в Риге, и на 9 центов больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.