Рийгикогу рассматривает вотум недоверия министру экономики Тийту Рийсало

По мнению 22 депутатов Рийгикогу, Рийсало не смог справиться с экономическим спадом, а его решения и связи со спонсорами партии «Ээсти 200», такими как Bolt, ставят под сомнение прозрачность управления сферой экономики..

«Эстония уже третий год находится в экономическом спаде, который оказался самым глубоким в Европейском Союзе. В этом году Эстония - единственная из стран Балтии, где вместо экономики растут цены», - написали авторы вотума недоверия в своем заявлении.

«В сочетании с очень быстрым ростом цен мы теряем значительную часть конкурентоспособности страны, экономическая среда для предпринимателей стала негативной и непредсказуемой. К сожалению, текущие действия правительства еще больше усугубляют ситуацию, и неудачи в экономической политике отражаются и на состоянии государственного бюджета», - говорится в заявлении.

По мнению авторов вотума недоверия, Рийсало представил план экономического роста Эстонии, но не предпринял ни одного шага для его выполнения. «Правительство планирует сократить расходы на сотни миллионов и ввести новые налоги, но их действия не сопровождаются анализом последствий. Экономическая политика государства, за которую отвечает министр Тийт Рийсало, не основана на экономических принципах, вместо этого происходит лишь политическая реакция на отдельные ситуации. В период роста цен, экономического спада, закрытия предприятий и увольнений министр объявил о сокращении пособий по безработице», - написали авторы вотума недоверия.

Кроме того, по мнению Центристской партии и EKRE, в работе министра Тийта Рийсало существует множество других проблем. «В его время произошли самые серьезные утечки данных в Эстонии, в том числе генетические тесты и масштабная кража данных из Apotheka. Министр причинил ущерб государству в размере 800 000 евро, решив прекратить сотрудничество с Украиной по разработке государственной мобильной программы mRiik, чтобы начать этот процесс заново. Учитывая эти обстоятельства, трудно доверять развитие мобильных выборов под руководством министра Тийта Рийсало. Вместо обещанного министром развития персонализированного государства, которое бы экономило деньги, спасало жизни и повышало репутацию Эстонии как цифрового государства, было составлено только долгосрочное планирование в сотрудничестве со спонсорами “Ээсти 200», - заявили авторы вотума недоверия.

По мнению авторов вотума недоверия, министр экономики и информационных технологий должен взять на себя ответственность за серьезные управленческие ошибки и неудачи в своих сферах. «До сих пор министр вместо принятия ответственности предоставлял лишь оправдания. Министр должен предлагать действенные решения проблем, но он оказался препятствием на пути их нахождения. Вотум недоверия дает возможность коалиционным партиям назначить нового министра, который смог бы решить возникшие кризисы», - отметили депутаты EKRE и Центристской партии.