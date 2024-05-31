Вотум недоверия министру экономики Тийту Рийсало провалился

По мнению 22 депутатов Рийгикогу, Рийсало не смог справиться с экономическим спадом, а его решения и связи со спонсорами партии «Ээсти 200», такими как Bolt, ставят под сомнение прозрачность управления сферой экономики.

«Эстония уже третий год находится в экономическом спаде, который оказался самым глубоким в Европейском союзе. В этом году Эстония - единственная из стран Балтии, где вместо экономики растут цены», - написали авторы вотума недоверия в своем заявлении.

«В сочетании с очень быстрым ростом цен мы теряем значительную часть конкурентоспособности страны, экономическая среда для предпринимателей стала негативной и непредсказуемой. К сожалению, текущие действия правительства еще больше усугубляют ситуацию, и неудачи в экономической политике отражаются и на состоянии государственного бюджета», - говорится в заявлении.

По мнению авторов вотума недоверия, Рийсало представил план экономического роста Эстонии, но не предпринял ни одного шага для его выполнения. «Правительство планирует сократить расходы на сотни миллионов и ввести новые налоги, но их действия не сопровождаются анализом последствий. Экономическая политика государства, за которую отвечает министр Тийт Рийсало, не основана на экономических принципах, вместо этого происходит лишь политическая реакция на отдельные ситуации. В период роста цен, экономического спада, закрытия предприятий и увольнений министр объявил о сокращении пособий по безработице», - написали авторы вотума недоверия.