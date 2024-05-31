Правление «Ээсти 200» исключило Зюлейху Измаилову из партии

Генеральный секретарь Игорь Таро «Ээсти 200», заявил, что иметь разные мнения по политическим вопросам совершенно нормально, но постоянные нападки и нанесение ущерба репутации собственной партии в средствах массовой информации недопустимы. Измаилова также была членом правления партии и членом Рийгикогу.

«Коллеги многократно давали ей возможность проявить себя в коллективе. Однако в начале недели, после публичного заседания комитета по охране окружающей среды, она превысила предел терпения и доброжелательности. Если член правления, ответственный за политическую партию, публично заявил, что вся политика "Ээсти 200" не соответствует его ожиданиям, то, возможно, ему стоит искать возможности для реализации своих политических амбиций в другом месте. В последующие дни мы поняли, что мнение о разрушительном для команды поведении стало распространяться и среди других членов партии», - сказал Таро.

По его словам, Зюлейха Измаилова за свою политическую карьеру состояла в разных политических партиях, и она уже не впервые идет против ценностей партии «Ээсти 200».

«Политическая партия - это как большой оркестр, который должен звучать вместе. Но если человек не способен или не считает нужным действовать ради общей цели, то профессиональная политика так не работает. Постоянная общественная деятельность, направленная против своих коллег, в какой-то момент станет фатальной», - сказал Таро.

Он добавил, что «Ээсти 200» - молодая политическая партия, такие решения всегда болезненны и не даются легко, но они неизбежно являются частью процесса роста каждой организации.

«Мы желаем Измаиловой успехов в обретении душевного спокойствия», - сказал Таро.