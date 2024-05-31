«То, что с нами сделали – подло»: город недоволен работой НКО, оказывающей помощь бездомным

Над НКО «Горизонт Пярну», долгое время сотрудничавшей с городом, сгустились тучи: недовольство города оказанием социальных услуг в доме по адресу Лай, 17 привело к досрочному расторжению договора. После бесед с представителями как «Горизонта», так и города стало известно о множестве взаимных обвинений.