Над НКО «Горизонт Пярну», долгое время сотрудничавшей с городом, сгустились тучи: недовольство города оказанием социальных услуг в доме по адресу Лай, 17 привело к досрочному расторжению договора. После бесед с представителями как «Горизонта», так и города стало известно о множестве взаимных обвинений.
Для подписчиков
«То, что с нами сделали – подло»: город недоволен работой НКО, оказывающей помощь бездомным
«Горизонт», управляющий приютом и столовой на улице Михкли, оказывал в Пярну услуги поддержки людям, испытывающим трудности, в социальном доме по адресу Лай, 17. Договор должен был действовать до конца 2024 года. Однако 19 февраля этого года руководитель НКО Алиса Берзинш подала заявление о расторжении договора, указав причиной нехватку ресурсов.