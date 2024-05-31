В Анкаре отметят столетие эстонско-турецких дипломатических отношений

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что в день празднования будет устроен прием, организованный послом Эстонии, с речью выступит вице-канцлер Министерства культуры, в свое время первый посол Эстонии в Анкаре Мярт Вольмер.

В концертном зале CSO Ada Ankara состоится концерт, на котором выступят Камерный хор Эстонской филармонии и Таллиннский камерный оркестр под управлением Тыну Кальюсте.

Прозвучат произведения Арво Пярта, Хейно Эллера, Лепо Сумера, Эркки-Свена Тюйра, Эдуарда Тубина и Вельо Тормиса. Название концерта - «Плач Адама» - было выбрано в честь самого выдающегося произведения Пярта, которое также будет исполнено.

Это произведение объединяет две страны, поскольку его мировая премьера состоялась в Стамбуле 7 июня 2010 года, когда Стамбул и Таллинн были культурными столицами Европы. Во второй половине концерта прозвучит турецкая народная песня "Ферайе" в исполнении Национального хора Турции.