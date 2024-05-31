Трамп признан виновным: как это скажется на результатах выборов?

Это перевод статьи Энтони Зуркера, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Впервые в истории президент США - бывший или действующий, - оказался на скамье подсудимых; впервые ему вынесен обвинительный приговор. Кроме того, впервые в уголовном преступлении признан вероятный кандидат в президенты от одной из двух основных партии страны.

И хотя в ожидании приговора по делу о секретной выплате порнозвезде (его должны вынести 11 июля) Трамп уже заявил, что планирует его обжаловать, в теории его могут приговорить к тюремному заключению и крупному штрафу, так что впору задаться вопросом, какие полтитические последствия будет иметь решение присяжных.

Ответить на этот вопрос не так просто - ровно по той же причине: такого попросту никогда не случалось.

«Мы часто обращаемся к истории, чтобы получить представление о том, как события могут развиваться дальше, - говорит глава Центра истории президентов Южного методистского университета Джеффри Энгель. - Но в архивных записях нет ничего хоть сколько-нибудь похожего».

Не так давно Трамп вновь добился выдвижения на пост президента от Республиканской партии. Партийный съезд должен утвердить его кандидатуру буквально через несколько дней после вынесения ему приговора.