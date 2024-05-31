Польское госагентство дважды опубликовало новость о мобилизации в стране. Власти заявили о российской кибератаке

В опубликованном сообщении говорилось, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение объявить мобилизацию, по которой планировалось призвать 200 тысяч граждан страны. Сообщение было опубликовано дважды - в 14:00 и 14:20 по местному времени (15:00 и 15:20 по мск). В нем отмечалось, что мобилизованных отправят на войну в Украине, а также перечислялись категории граждан, которые будут призваны в армию, уточняет Onet.

В PAP заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего. В агентстве заявили, что фейковые сообщения не были опубликованы сотрудниками издания.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский заявил, что причиной публикации фейковых сообщений была, предположительно, российская кибератака. Других подробностей он не привел.

В свою очередь Дональд Туск также связал хакерскую атаку с Россией.

«Еще одна очень опасная хакерская атака хорошо иллюстрирует российскую стратегию дестабилизации накануне европейских выборов. Польские службы готовы и действуют под контролем министерства внутренних дел. Становится все более очевидным, насколько важны для нас эти выборы», - написал он в соцсети X.

В российском посольстве в Варшаве сообщили агентству Reuters, что ничего не знают об инциденте, и отказались от дальнейших комментариев.