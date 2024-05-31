«Я удивлена. Если в этой партии все решается так, что инакомыслие не принимается и людей силком выгоняют, то мне ничего не остается делать, как смириться с этим, - сказала Измаилова BNS в пятницу вечером.

«Я не согласна с тем, что нарушила устав. То, что некоторым членам руководства партии и членам политической группы не нравится мое мировоззрение - с этим я ничего не могу поделать, к сожалению», - добавила она.

Измаилова является автором программы партии «Ээсти 200» по экологической и климатической политике. «Я отстаивала обещания, которые мы давали. И теперь обвинять меня в том, что я придерживалась этих обещаний, - это абсурд», - подчеркнула Измаилова.

«Когда человеку не дают заниматься тем делом, ради которого он шел в Рийгикогу и ради которого его избрал народ, а в моем случае это климат, защита лесов, то теперь возник конфликт вокруг строительства атомной электростанции. Этот вопрос с атомной станцией стал последней каплей», - пояснила Измаилова.

В понедельник Измайлова планировала пойти на заседание парламентской фракции «Ээсти 200», но теперь отменила его. Измайлова пока не думает о вступлении в другую политическую партию, потому что все так свежо. «Я буду продолжать отстаивать свое мировоззрение и останусь в Рийгикогу», - пообещала Измаилова.