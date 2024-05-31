В воскресенье в Лухамаа состоится «Пограничный забег»

Как сообщили в оргкомитете состязаний, две трассы (9 и 6 км) проложены по грунтовым дорогам в приграничье и по дорогам между деревнями. Местами трасса идет через участки, обычно закрытые для посторонних лиц. Мини-забег и трасса для детей через погранзону не проходят.

Всем желающим посмотреть на приграничную зону необходимо зарегистрироваться на забег или на прогулку по дистанции. Без стартовых номеров в зону пропускать не будут. В деревенский центр проход свободный, по другим дорогам также можно перемещаться без ограничений.

Центр соревнований откроется в 14 часов в деревенском центре Лухамаа. В 15 часов будет дан старт основному забегу на 9 км, а в 15:15 на кордоне будет дан старт забегу на 6 км.

В 15.15 в деревенском центре стартуют участники 6-километровой прогулки. В 16 часов будет дан старт мини-забегу на 1,5 км, а в 16.15 - забегу на 400 м для детей в центре села.

Идея «Пограничного забега», который впервые был проведен в прошлом году, родилась в результате сотрудничества Департамента полиции и пограничной охраны и президента Керсти Кальюлайд, когда они отправились на велосипедах вдоль недавно построенного участка границы.