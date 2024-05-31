Французские службы безопасности задержали одного чеченца по подозрению в планировании «вдохновленного исламизмом» теракта во время футбольного матча на предстоящих в июле и августе Олимпийских играх, сообщило в пятницу, 31 мая, МВД Франции.
Во Франции за планирование теракта на Олимпийских играх задержан уроженец Чечни
Служба внутренней разведки DGSI задержала 18-летнего чеченца из Сент-Этьена на юго-востоке Франции, сообщило ведомство, отметив, что это первая сорванная атака на Олимпийские игры.
Задержанный чеченец подозревается в том, что «активно готовил нападение на стадион "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене во время футбольных матчей, которые должны там состояться», - отметило ведомство.