Тартуский прикладной колледж VOCO и Тартуская художественная школа объединили свои силы и разработали совершенно уникальную учебную программу, ориентированную на подготовку специалистов в сферах, где на данный момент в Эстонии ощущается особенно острый дефицит.

Учебная программа «Технологии будущего» - это программа среднеспециального образования в области новых устойчивых технологий, где обучение проходит в командах, имитирующих реальные рабочие условия. Выпускников этой программы уже сейчас ждут на работу с зарплатой в 2000 евро.

Программа на четыре года

Программа обучения рассчитана на четыре года и включает не только обучение устойчивым технологиям и общеобразовательным предметам на гимназическом уровне, но также предпринимательское и дизайн-мышление, которые крайне востребованы на рынке труда и необходимы любому предпринимателю.

«Молодые люди должны быть готовы к постоянным изменениям на рынке труда и быть способными занять рабочие места, которых пока еще даже не существует. Именно такие ключевые навыки предоставляет учебная программа технологий будущего», - сказала директор Тартуской художественной школы Кади Крейс.

Мы имеем дело с абсолютно новой программой среднеспециального образования и ждем заявок на поступление от выпускников основных школ, открытых для получения новых навыков и хорошо владеющих эстонским языком, так как обучение будет проходить полностью на эстонском языке.