Не секрет, что в Эстонии наблюдается огромная нехватка специалистов в сфере инфотехнологий и инженерии. Вдобавок к этому, новые вызовы предлагает и приближающийся зеленый поворот: по исследованию LinkedIn, в таких странах, как Эстония, не хватает примерно 25 процентов от нужного количества специалистов в этой сфере. Эти проблемы, однако, решаемы.
В Тарту открывается обучение технологиям будущего: выпускников ждут и такие рабочие места, которых еще не существует (1)
Тартуский прикладной колледж VOCO и Тартуская художественная школа объединили свои силы и разработали совершенно уникальную учебную программу, ориентированную на подготовку специалистов в сферах, где на данный момент в Эстонии ощущается особенно острый дефицит.
Учебная программа «Технологии будущего» - это программа среднеспециального образования в области новых устойчивых технологий, где обучение проходит в командах, имитирующих реальные рабочие условия. Выпускников этой программы уже сейчас ждут на работу с зарплатой в 2000 евро.
Программа на четыре года
Программа обучения рассчитана на четыре года и включает не только обучение устойчивым технологиям и общеобразовательным предметам на гимназическом уровне, но также предпринимательское и дизайн-мышление, которые крайне востребованы на рынке труда и необходимы любому предпринимателю.
«Молодые люди должны быть готовы к постоянным изменениям на рынке труда и быть способными занять рабочие места, которых пока еще даже не существует. Именно такие ключевые навыки предоставляет учебная программа технологий будущего», - сказала директор Тартуской художественной школы Кади Крейс.
Мы имеем дело с абсолютно новой программой среднеспециального образования и ждем заявок на поступление от выпускников основных школ, открытых для получения новых навыков и хорошо владеющих эстонским языком, так как обучение будет проходить полностью на эстонском языке.
«Неотъемлемой частью обучения является довольно длительный реальный рабочий опыт в компаниях, связанных с инфотехнологиями, умной промышленностью или зеленой экономикой. Также обучение, проводимое в школах, разработано в тесном сотрудничестве с работодателями. Цель состоит в том, чтобы у выпускника было три реальных варианта. Во-первых, сразу продолжить обучение в университете, где сочетание практических навыков и общего образования даст преимущество. Во-вторых, сначала поработать специалистом в своей области и способствовать устойчивому развитию компании. Или, в-третьих, стать предпринимателем и самому формировать будущее», - объяснила заместитель директора по учебной работе VOCO Лийви Раудсепп.
По словам Вельо Коннимоиса, председателя совета Союза машиностроительной промышленности Эстонии и основателя технологической компании Radius Machining, такой учебной программы давно не хватало в эстонском образовании. «За четыре года можно получить хорошую базу для поступления в университет и также выучиться на специалиста в области инфотехнологий или зеленой экономики. В то же время такие выпускники нужны уже сейчас, некоторых из них я бы взял на работу хоть завтра», - отметил Коннимоис и добавил, что уровень зарплаты начинающего специалиста в этой области составляет около 2000 евро.
Четыре направления
Учебная программа «Технологии будущего» включает четыре направления - умные устройства, материалооборот, мультимедиа и цифровые технологии. Это единственная программа среднеспециального образования, которая наряду с программами высших учебных заведений входит в государственную программу «Инженерная академия». Что же стоит за каждым из направлений?
Направление «Цифровые технологии» - для тех, кто хочет исследовать возможности цифрового мира, такие как интернет вещей и искусственный интеллект. Специализация «Умные устройства» знакомит с инновациями в технологическом мире (смарт-устройства, машины, роботы). Фокус направления «Материалооборот» - это происхождение различных материалов, их свойства, возможности улучшения срока службы и переработки. Специализация «Мультимедиа» - для тех, кто хочет использовать визуальный язык для творческого самовыражения, используя и руки, и цифровые инструменты.
Учеба будет проходить и в Тартуском прикладном колледже, и в Тартуской художественной школе. Это программа, где в равной степени ценятся и знания, и практические навыки, а в преподавании используются современные методики, такие как дизайн-мышление и командный коучинг. Заявки принимаются до 13 июня в государственной инфосистеме SAIS.
В каждом направлении принимают до 15 учеников, в сумме - максимум 60.