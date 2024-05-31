Вы платите наличными, независимо от суммы? Европейский союз положит конец этой практике, поскольку оплата наличными в будущем будет возможна только до 10 000 евро. Но есть исключения для частных лиц.
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Евросоюз принял решение о введении ограничений на наличные транзакции
В будущем в Европейском союзе начнут действовать ограничения на использование наличных средств. Согласно пресс-релизу, государства-члены в Брюсселе в четверг приняли решение ввести ограничение в размере 10 000 евро на наличные расчеты, а также ввести дополнительные правила, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.