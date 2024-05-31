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Евросоюз принял решение о введении ограничений на наличные транзакции

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Pavel105/Shutterstock

Вы платите наличными, независимо от суммы? Европейский союз положит конец этой практике, поскольку оплата наличными в будущем будет возможна только до 10 000 евро. Но есть исключения для частных лиц.

В будущем в Европейском союзе начнут действовать ограничения на использование наличных средств. Согласно пресс-релизу, государства-члены в Брюсселе в четверг приняли решение ввести ограничение в размере 10 000 евро на наличные расчеты, а также ввести дополнительные правила, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В результате, лимит наличных средств начнет действовать через три года. Однако это правило не будет распространяться на сделки между двумя частными лицами, не занимающимися профессиональной деятельностью в данной сфере. Кроме того, каждое правительство также может установить минимальный порог для таких операций.

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