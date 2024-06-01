Эксперты: какой тип домового отопления предпочитают покупатели недвижимости

Вместе с тем, солнечные панели больше не приносят домовладельцам доход, как это было несколько лет назад, поскольку резко увеличилось количество мелких и крупных солнечных парков. Этому также способствовали пособия KredEx на их установку.

По данным Elektrilevi, за последние пять лет объем солнечных парков увеличился в четыре раза, а их общая мощность сегодня выросла до более чем 800 МВт. Поэтому летом в Эстонии солнечные панели уже производят столько электроэнергии, что в солнечную погоду цена отрицательная, и с учетом сетевой платы производителям при продаже электроэнергии приходится даже доплачивать.

«Цена электроэнергии сильно колеблется, поскольку на рынок вышло большое количество промышленных солнечных парков. В результате в оптимальное для производства солнечной электроэнергии время продавать ее в сеть уже не так выгодно. Однако если целью является производство электроэнергии в основном для бытовых нужд, то установка солнечной крыши или обычных панелей с точки зрения инвестиций полностью оправдана», - сказал исполнительный директор Solarstone OÜ Ромет Роосалу. По его словам, их клиенты устанавливают солнечные крыши в основном для собственных нужд.

Для эффективного потребления солнечной электроэнергии в систему следует добавить накопитель энергии и пользоваться изменениями биржевых цен. «Когда биржевая цена на рынке высокая, хранящееся в аккумуляторах электричество можно использовать для собственных нужд или даже продавать в сеть», - добавил Роосалу.

По его словам, китайцы наводнили рынок солнечных панелей своей продукцией, из-за чего цены за последние несколько лет упали в два–три раза. Это также привело к снижению цен на солнечные крыши, интегрированные в здания. «Поскольку уровень потребления электричества продолжает расти, а установка солнечных панелей и крыш становится все более доступной, и устройства хранения энергии – дешевле, производство солнечной электроэнергии для нужд дома или предприятия по-прежнему имеет большие перспективы», - отметил Роосалу. Например, при использовании солнечной крыши Solarstone инвестиции окупаются за три–пять лет.