Специализирующийся на кредитовании Bigbank вышел на рынок с кредитом для флиппинга квартир, который предназначен для инвестирующих в недвижимость юридических лиц. С этим кредитом можно покупать с целью реновирования и последующей продажи, и с циклом продолжительностью до одного года квартиры в Таллинне, Тарту и Пярну.
Хорошая новость: банк начал давать кредиты на покупку убитых квартир
По словам руководителя подразделения корпоративного банкинга Bigbank Аймара Роосалу, участники рынка давно говорят о том, что такой продукт необходим, поскольку в общем случае банки довольно неохотно предоставляют кредиты на покупку квартир в плохом состоянии.
«Подобно тому, как мы были первыми, кто вышел на рынок Эстонии со специфическим и выгодным ипотечным кредитом, предназначенным для частных инвесторов в недвижимость, теперь Bigbank является первым в Эстонии поставщиком предназначенной для предприятий услуги кредита для флиппинга с конкурентоспособными условиями», – пояснил он.
«Квартиры в плохом состоянии зачастую более ликвидны, чем новые, и быстро расходятся среди активных флипперов», - заверил Аймар Роосалу
Роосалу сказал, что кредит для флиппинга представляет собой банковский продукт, с помощью которого малый эстонский инвестор в недвижимость может начать бизнес или расширить свою текущую деятельность.
«Нас устраивает, что квартира на момент приобретения находится в плохом состоянии, и что с началом ремонта ее состояние временно ухудшится еще больше. Квартиры в плохом состоянии зачастую более ликвидны, чем новые, и быстро расходятся среди активных флипперов», - заверил Роосалу.
По его словам, Bigbank хорошо знаком с ситуацией на рынке, и его подразделение корпоративного банкинга очень активно финансирует сектор недвижимости в Эстонии, к тому же банк уже накопил портфель жилищных кредитов в размере около 400 миллионов евро.
Кредит для флиппинга, по словам Аймара Роосалу, предназначен не совсем для начинающих инвесторов в недвижимость, а скорее для тех, кто уже имеет некоторый опыт, при этом историю предпринимательской деятельности банк от ходатайствующих все же не требует.
Согласно условиям продукта, предприниматель может открыть в Bigbank лимит по кредиту для флиппинга, цель которого – покупка квартиры, ее ремонт и последующая продажа по более высокой цене, при этом один лимит может использоваться для ремонта нескольких квартир одновременно. Кредитный лимит составляет 25 000–500 000 евро, на эти деньги можно купить квартиру или квартиры в плохом состоянии в панельном или каменном доме в Таллинне, Тарту или Пярну, при этом банк профинансирует до 75% от стоимости недвижимости согласно акту оценки залогового имущества.
Процентная ставка по кредитному лимиту, открытому на срок до 12 месяцев, составляет от 5% + 6-месячный Euribor. Основная часть кредитного лимита возвращается по окончании срока действия договора (при продаже квартиры), ежемесячно выплачиваются только проценты.
Предприятию, которое желает открыть для себе кредитный лимит для флиппинга, следует представить Bigbank акт оценки недвижимости, которая будет использоваться в качестве залога (не старше трех месяцев), и свежие фотографии приобретаемой квартиры; бюджет реновации квартиры, в котором прибыльность проекта составляет не менее 15%, а также структуру капитала предприятия, чтобы показать наличие собственных средств на покупку квартиры, последующий ремонт и обслуживание обязательств, касающихся процентов. В отношении залогового имущества устанавливается ипотека 1-й очереди в пользу банка.
Согласно договору о кредитном лимите, время реновации приобретаемой квартиры составляет максимум 6 месяцев, за которым следует период продажи 3 месяца.
Согласно условиям кредита для флиппинга, работы по реновации должны проводиться таким образом, чтобы не требовалось разрешение на строительство, разрешение на последующую эксплуатацию и не возникло противоречий с данными Эстонского регистра строений. Если квартира не будет продана в течение 3 месяцев с момента завершения работ, необходимо предоставить в банк новый акт оценки. Более подробную информацию и форму ходатайства о кредите можно найти ЗДЕСЬ.