Хорошая новость: банк начал давать кредиты на покупку убитых квартир

По словам руководителя подразделения корпоративного банкинга Bigbank Аймара Роосалу, участники рынка давно говорят о том, что такой продукт необходим, поскольку в общем случае банки довольно неохотно предоставляют кредиты на покупку квартир в плохом состоянии.

«Подобно тому, как мы были первыми, кто вышел на рынок Эстонии со специфическим и выгодным ипотечным кредитом, предназначенным для частных инвесторов в недвижимость, теперь Bigbank является первым в Эстонии поставщиком предназначенной для предприятий услуги кредита для флиппинга с конкурентоспособными условиями», – пояснил он.

«Квартиры в плохом состоянии зачастую более ликвидны, чем новые, и быстро расходятся среди активных флипперов», - заверил Аймар Роосалу

Роосалу сказал, что кредит для флиппинга представляет собой банковский продукт, с помощью которого малый эстонский инвестор в недвижимость может начать бизнес или расширить свою текущую деятельность.

«Нас устраивает, что квартира на момент приобретения находится в плохом состоянии, и что с началом ремонта ее состояние временно ухудшится еще больше. Квартиры в плохом состоянии зачастую более ликвидны, чем новые, и быстро расходятся среди активных флипперов», - заверил Роосалу.

По его словам, Bigbank хорошо знаком с ситуацией на рынке, и его подразделение корпоративного банкинга очень активно финансирует сектор недвижимости в Эстонии, к тому же банк уже накопил портфель жилищных кредитов в размере около 400 миллионов евро.