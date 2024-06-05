В любой командной работе критически важно правильное распределение ресурсов: это не только финансы и время, но и человеческие качества. Бизнес-психолог Станислава Филипова пишет, что понимание индивидуальных особенностей сотрудников позволяет максимально эффективно использовать их сильные стороны и минимизировать влияние слабых. Компании, которые умеют распределять задачи с учетом типов личностей работников, достигают лучших результатов в работе, снижают уровень стресса среди персонала и улучшают атмосферу в коллективе.
БИЗНЕС-ПСИХОЛОГ ⟩ Залог эффективной работы компании: нужно понимать тип личности каждого сотрудника
На протяжении моей карьеры мне приходилось сталкиваться с различными типами сотрудников. Представители некоторых типов могут быть исключительно продуктивными в определенной обстановке, в то время как в других условиях их потенциал теряется. Это заставляет задуматься: сколько компании могут потерять, не понимая уникальные качества своих работников?
По данным исследований Gallup, компании с высоким уровнем вовлеченности сотрудников демонстрируют на 21 процент большую прибыльность по сравнению с компаниями, где сотрудники чувствуют себя отстраненными. Однако, по статистике, только 25 процентов сотрудников по Эстонии чувствуют себя действительно вовлеченными в работу. Эти цифры подчеркивают огромный потенциал для роста, который многие компании упускают.
Каждый человек особенный
Каждый человек особенный, и за свой опыт работы в корпорациях я выделила несколько типов сотрудников, которые необходимо выделять уже на первой встрече, чтобы работа в компании была эффективной и продуктивной, а не превращалась в хаос, сплетни и интриги:
- 1. Многорукое шило - человек постоянно занят, нет времени даже на кофе, но все задания сдает после дедлайна. Пример: как будто бы пытается жонглировать десятью мячами одновременно, но в итоге роняет пару из них.
- 2. Святая невинность - человек выкладывается по полной, но добиться результата мешает что-то или кто-то другой, всегда виноват кто-то третий. Пример: когда что-то идет не так, он - как маленький футболист, который упал и сразу же ищет виноватого в судьях.
- 3. Мастер факапов - заканчивает проекты в срок, но каждый раз отдает проект на доработку, потому что для него невозможно сдать проект без ошибок. Пример: как кулинар, который всегда забывает добавить один важный ингредиент.
- 4. Звезда - идет к цели, не замечая других, готов на все, чтобы за счет других дойти до результата. Пример: как солист в хоре, который поет громче всех, не давая возможности звучать остальным.
- 5. Жертва монаха - берется за все подряд, предпочитает брать что-то новое, но не доводит до конца. Пример: как художник, который начинает множество картин, но так и не заканчивает ни одну.
- 6. Страж порядка - любит правила и процедуры, даже если это мешает гибкости. Пример: как арбитр, который строго следит за правилами игры, не позволяя футболистам толком играть.
- 7. Вечный скептик - всегда сомневается в каждом решении, замедляя процесс. Пример: как ученый, который не верит в результаты эксперимента без многократных проверок.
- 8. Тихий профессионал - работает эффективно и тихо, его результаты говорят сами за себя. Пример: как писатель, который пишет бестселлеры, оставаясь в тени.
- 9. Король вечеринок - всегда в центре внимания, поднимает настроение, но может отвлекать. Пример: как DJ на вечеринке, который не дает гостям скучать, но мешает сосредоточиться.
- 10. Аналитик - любит данные и анализ, иногда слишком много времени тратит на размышления. Пример: как детектив, который изучает каждую улику, прежде чем сделать выводы.
- 11. Новатор - ищет новые подходы, не боится экспериментировать. Пример: как изобретатель, который создает новые устройства, пробуя что-то необычное.
Ключ к эффективности
Понимание типов личностей сотрудников является ключом к эффективному управлению и организации рабочего процесса в компании. Я использовала данный подход, чтобы не только повысить продуктивность, но и улучшить взаимопонимание в коллективе. Вот несколько способов, как можно использовать эти знания для оптимизации работы:
- 1. Подбор проектных команд - формирование команд с учетом сильных и слабых сторон каждого члена. Например, в команду к «Звезде» стоит добавить «Тихого профессионала» и «Аналитика», чтобы балансировать стремление к лидерству одного и аналитические способности других.
- 2. Разработка системы мотивации - создание индивидуализированных систем вознаграждений и поощрений, которые учитывают личностные особенности и мотивацию сотрудников. Например, «Короля вечеринок» можно мотивировать через организацию корпоративных мероприятий, а «Стража порядка» - через систему бонусов за соблюдение стандартов качества.
- 3. Конфликтология и управление стрессом - использование знаний о типах для предотвращения конфликтов и управления стрессом в коллективе. Различные подходы могут применяться в зависимости от типа сотрудников. Например, для «Вечного скептика» можно устраивать регулярные встречи, где он сможет высказывать свои опасения.
- 4. Обучение и развитие - предоставление возможностей для обучения в соответствии с типами личностей. Например, «Новаторам» подойдут курсы по последним технологиям, а «Тихим профессионалам» - углубленные технические тренинги.
- 5. Оптимизация рабочих процессов - адаптация рабочих процессов под нужды различных типов сотрудников для повышения их эффективности. Например, стоит учитывать необходимость «Многорукого шила» в более четкой организации времени и задач.
Применение этих подходов позволяет создать рабочую атмосферу, в которой каждый сотрудник может проявить себя и внести максимальный вклад в общий успех. Таким образом, глубокое понимание типов личностей сотрудников становится стратегическим преимуществом в управлении компанией.
Символы упущенных возможностей
Непонимание или игнорирование личностных особенностей сотрудников ведет к серьезным упущениям в управлении и организации рабочих процессов. Компании, которые не уделяют внимание индивидуальным чертам своих работников, часто сталкиваются с проблемами в командной работе, снижением общей продуктивности и увеличением внутренних конфликтов. Это приводит к ухудшению атмосферы в коллективе и, как следствие, к увеличению текучести кадров, которая обходится организациям в крупные суммы на набор и адаптацию новых сотрудников.
«Многорукие шила» и «Мастера факапов» могут быть символом упущенных возможностей для лидеров, которые не умеют управлять временем и ресурсами своих подчиненных. Эти сотрудники могут принести гораздо больше пользы, если им предоставить правильное руководство и поддержку.
«Святые невинности» и «Жертвы монаха» часто становятся жертвами корпоративной бюрократии и неэффективного управления, что приводит к потере мотивации и нереализованному потенциалу. Подобная ситуация не только снижает производительность, но и усиливает эмоциональное истощение.
Компании, которые учатся распознавать и ценить разнообразие своих сотрудников, в частности, «Тихих профессионалов» или «Аналитиков», могут создать более сильные и гибкие команды. При правильном подходе каждый сотрудник сможет внести свой уникальный вклад в общий успех.
Игнорирование этих различий и потребностей может привести к значительным потерям для компании. Статистика показывает, что организации, которые не обращают внимание на индивидуальные особенности своих работников, часто сталкиваются с высоким уровнем текучести кадров, что в свою очередь ведет к дополнительным затратам на набор и обучение новых сотрудников.
В конечном итоге, каждый из нас, как в жизни, так и на работе, стремится к пониманию и признанию. Компании, которые осознают и применяют этот простой принцип в своей кадровой политике, открывают для себя путь к успеху и процветанию. Именно такое внимание к личностям делает организацию не просто успешной, но и по-настоящему великой.