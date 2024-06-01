Полиция просит помощи в поиске скрывшегося с места происшествия автомобиля BMW с регистрационным номером 805BSF.
Ищут по всей Эстонии: полиция объявила в розыск BMW, скрывшийся с места происшествия
По предварительным данным, есть основания полагать, что водитель BMW сегодня, 1 июня, ночью в Рапламаа совершил преступление против личности, а затем скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Разыскиваемый BMW 530D (тип кузова - седан) может направляться в любую точку Эстонии.
Полиция просит всех, кто видел сегодня разыскиваемый BMW или знает его местонахождение, позвонить по номеру 112.