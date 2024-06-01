Ищут по всей Эстонии: полиция объявила в розыск BMW, скрывшийся с места происшествия

По предварительным данным, есть основания полагать, что водитель BMW сегодня, 1 июня, ночью в Рапламаа совершил преступление против личности, а затем скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Разыскиваемый BMW 530D (тип кузова - седан) может направляться в любую точку Эстонии.