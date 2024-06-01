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Ищут по всей Эстонии: полиция объявила в розыск BMW, скрывшийся с места происшествия

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Kenno Soo

Полиция просит помощи в поиске скрывшегося с места происшествия автомобиля BMW с регистрационным номером 805BSF.

По предварительным данным, есть основания полагать, что водитель BMW сегодня, 1 июня, ночью в Рапламаа совершил преступление против личности, а затем скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Разыскиваемый BMW 530D (тип кузова - седан) может направляться в любую точку Эстонии.

Полиция просит всех, кто видел сегодня разыскиваемый BMW или знает его местонахождение, позвонить по номеру 112.

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