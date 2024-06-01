Сегодня, 1 июня, утром полиция искала скрывшегося с места происшествия подозреваемого.
Искали по всей Эстонии: объявленный в розыск водитель BMW задержан вблизи Таллинна
Сегодня рано утром бдительный человек заметил в Рапламаа в деревне Ваймыйза объявленный в розыск автомобиль BMW и сообщил об этом в полицию. Полицейские обнаружили саму машину, но подозреваемого там не было.
По предварительным данным, есть основания подозревать, что водитель BMW - 23-летний Стен-Андер - сегодня, 1 июня, ночью в Рапламаа совершил преступление против личности, а затем скрылся с места происшествия.
Около 11 утра в пресс-службе полиции сообщили, что полицейские некоторое время назад задержали Стена-Андера недалеко от Таллинна.