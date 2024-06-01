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Искали по всей Эстонии: объявленный в розыск водитель BMW задержан вблизи Таллинна

rus.postimees.ee
Обновлено 1 июня 2024, 10:53
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Lõuna prefektuur

Сегодня, 1 июня, утром полиция искала скрывшегося с места происшествия подозреваемого.

Сегодня рано утром бдительный человек заметил в Рапламаа в деревне Ваймыйза объявленный в розыск автомобиль BMW и сообщил об этом в полицию. Полицейские обнаружили саму машину, но подозреваемого там не было.

По предварительным данным, есть основания подозревать, что водитель BMW - 23-летний Стен-Андер - сегодня, 1 июня, ночью в Рапламаа совершил преступление против личности, а затем скрылся с места происшествия.

Около 11 утра в пресс-службе полиции сообщили, что полицейские некоторое время назад задержали Стена-Андера недалеко от Таллинна. 

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