Сезон молодежных летних фестивалей откроется 7 июня в Пирита. В течение всего лета пройдет еще пять крупных мероприятий.
Бесплатные мастер-классы, сапсерфинг и игры: Таллинн приглашает молодежь на летние фестивали
Как отметил Марко Оол, руководитель отдела по работе с молодежью Департамента образования Таллинна, фестивали создают для молодых людей комфортную атмосферу, в которой можно проявить себя и попробовать новые занятия без каких-либо финансовых затрат, приобрести ценный опыт и развить важные навыки.
«Фестивали открывают для молодежи прекрасную возможность познакомиться с новыми людьми, подружиться, и укрепить чувство общности и наладить социальные связи. И, конечно, принять участие в культурных и творческих мероприятиях, чтобы реализовать свой творческий потенциал. Различные спортивные занятия, такие как катание на роликовых коньках, танцевальные мастер-классы, сапсерфинг и игры с мячом, побуждают молодежь быть физически активными, что важно для поддержания здорового образа жизни», – сказал Оол.
В Таллинне фестивальное лето для молодежи организуется с 2020 года, то есть в этом году оно пройдет уже в пятый раз. На этот раз акцент сделан на поддержке молодежных инициатив, физической активности и содержательном проведении времени.
Старт будет дан 7 июня на молодежном фестивале Пирита, который пройдет в зоне отдыха Йыэсуу с 14 до 20 часов. Фестиваль предлагает мероприятия как для тела, так и для ума. В программе – танцевальный баттл по корейской поп-музыке (кавер-конкурс k-pop), мастер-класс по хип-хоп танцам, рисунки хной и спортивные занятия, такие как игры с мячом и т.д.
28 июня с 12 до 18 часов пройдет фестиваль на пляже Инглиранна. В программе самые разные занятия – от арта до спорта: сапсерфинг, роликовые коньки, битбокс, глиттер-тату и другие развлечения.
20 июля молодежь ждет настоящий праздник экстрима в Копли. С 13 до 19 часов в скейт-парке молодежного центра района Пыхья-Таллинн укротители BMX смогут продемонстрировать головокружительные трюки, а зрители – насладиться зрелищем, полным адреналина. Соревнование пройдет в двух возрастных группах, лучшие участники получат награды.
В августе молодых людей ждут еще два фестиваля. 16 августа с 14 до 21 часа в квартале Крулли пройдет фестиваль, посвященный искусству и культуре. Любители стрит-арта смогут попробовать себя в роли художников, создавая красочные граффити с помощью аэрозольных красок. А танцоры смогут принять участие в зажигательном конкурсе уличных танцев HOODie Cyphers.
24 августа с 14 до 20 в парке Кивила состоится финальный фестиваль лета. Здесь можно будет принять участие в танцевальном баттле каверов k-pop, поиграть в настольный теннис, а увлекательная фотоохота поможет проявить свою творческую сторону. И детей, и взрослых ждут веселые игры на свежем воздухе.
Все фестивали – бесплатны для молодежи. Регистрация на конкурсы и мероприятия происходит на месте.
Молодежные фестивали организует Таллиннский департамент образования в сотрудничестве с районными молодежными центрами и районными управами.
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