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Телефонные мошенники выманили у фирмы миллион евро

rus.tvnet.lv
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Телефонные мошенники
Телефонные мошенники Фото: Shutterstock

Сегодня телефонное и интернет мошенничество стало таким распространенным явлением, что мало кто не сталкивался с этим. Но случай, который произошел с бухгалтером одного предприятия в Латвии поражает украденной суммой, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал Rus.LSM.

Портал сообщает, что мошенникам через бухгалтера предприятия удалось получить один миллион евро.

По информации Ассоциации финансовой отрасли Латвии, наибольший риск потерять значительные суммы из-за мошенничества несут компании, так как их лимиты на транзакции выше, чем у физических лиц.

В одном из случаев бухгалтер организации стал жертвой классической схемы телефонного мошенничества. Этот случай примечателен тем, что речь идет о чрезвычайно крупной сумме.

«Компании должны понимать, как и сотрудники, у которых есть полномочия осуществлять платежи, что это не вопрос недоверия, а вопрос финансовой безопасности. В этом случае у компаний и у банков есть разные инструменты, как упростить эти процессы, и конечно у этих уполномоченных лиц есть возможность установить более низкие лимиты», - отметил советник Ассоциации финансовой отрасли Латвии Арманд Онзулс.

Также компаниям можно дополнительно защитить себя тем, чтобы большие платежи осуществлялись только с одного IP-адреса и установить двухэтапную верификацию.

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