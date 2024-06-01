Вернувшийся в мир политики Индрек Таранд - это человек, которого можно любить или ненавидеть, он никого не оставляет равнодушным. В то же время под большим вопросом, сможет ли он в третий раз на выборах в Европарламент сделать по сути невозможное и попасть туда.
Еврокандидат ⟩ Индрек Таранд – человек, которого не волнует, что о нем думают
Когда партия «Ээсти 200», появившаяся на политической карте несколько лет назад, объявила, что Таранд баллотируется в их списке, это многих удивило. Он только недавно скрылся от пристального внимания общественности и стал работать школьным учителем. Когда для написания этой статьи спрашиваешь людей о Таранде или общаешься с ним лично, становится ясно, что тщеславие является его неотъемлемой частью. На встречу с Postimees он приходит в ярко-оранжевом пиджаке и в уже ставших легендарными солнцезащитных очках.
На протяжении всего разговора он излучает самоуверенность и начинает с заявления о других кандидатах: «Они все дураки».
Конечно, все это через призму юмора, но все же. Затем Таранд долго и подробно рассказывает, что он сделал за свою долгую карьеру и как часто он опережает события.
«Коммунистов в печь» и ногой по заднице
Политолог Тынис Лехт подтверждает, что для Таранда всегда характерен эффект неожиданности. С одной стороны, его заявления и провокационные поступки оказывают освещающее действие, с другой стороны, он всегда входил в политику как так называемая внеполитическая фигура. «В целом в его провокационных разговорах всегда есть какой-то смысл. Просто так он не сотрясает воздух, дело в том, что манера выражения у него такая колкая, красочная, юмористическая и острая», - говорит Лехт.
В то же время он говорит, что для избирателя теперь нет ничего нового в деятельности Таранда: «Они также устают от вас как от новичка. Дважды ему удалось зацепить их, но потом, по сути, он не был в этом успешен» - говорит политолог. Он добавил, что шансы Таранда попасть в Европарламент сравнительно невелики: «Он уже не так свеж, чтобы в одиночку помочь партии с пяти процентов подняться где-то до десяти».
«Давайте поможем им победить»
По мнению Таранда, Европе важно помочь Украине выиграть войну и при необходимости пойти на риск ради этого. По его мнению, Европа могла бы напрямую вмешаться в войну.
«Давайте поможем им победить», - говорит он. На вопрос, не должны ли мы сами здесь бояться, Таранд отвечает, что сюда никто не придет, потому что Россия не может воевать на нескольких фронтах: «Достаточно одной трети финских ВВС, чтобы от Москвы осталась космическая пыль!» Если западный мир поможет Украине выиграть войну, она быстрее войдет в Европейский союз и НАТО, считает Таранд.
«Как быстро Украина, превращаясь в нацию в своей освободительной войне, внутренне окажется среди тех, кто ест вилкой и ножом - это их дело. Эстония на самом деле смогла довольно быстро развиться. Но если мы позволим Украине потерять свои территории, это дело обречено - это как с Балканами, понадобятся десятилетия, как Турции», - говорит он.
Последний скандал, из-за которого Таранду пришлось уйти с должности заместителя главы белорусского посольства, тоже явно не ему на пользу. А именно, в августе 2022 года перед Министерством иностранных дел он был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Производство было прекращено в порядке оппортунитета, Таранд залег на дно и стал работать школьным учителем.
«Такие вещи разрушительно влияют на авторитет политика», - отмечает Лехт. Сам Таранд в разговоре с Postimees говорит, что, наверное, его избиратели знают, что судить человека по одному эпизоду его жизни нельзя: «Некоторые дни более успешные, другие - черные, но результаты можно будет оценивать 10 июня утром».
В то же время он выразил благодарность полиции, которая уберегла его от более серьезного правонарушения (Таранд не успел тронуться - прим. автора), а также прокуратуре, которая применила к нему восстановительное правосудие и прекратила производство в порядке оппортунитета.
Скандальность - сознательная, порой лучше было бы от нее отказаться
Охарактеризовать Таранда сложно и легко одновременно. Несколько пообщавшихся с Postimees политологов и занимающихся политикой людей в первую очередь сказали, что он скандальный. Действительно, скандальности этому человеку не занимать - начиная с посещения могилы Куперьянова во время советской власти и заканчивая его футболкой с надписью «Коммунистов - в печь». Тут же можно вспомнить, как его побили на митинге Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Подобных историй можно вспомнить много.
Двоюродный брат Таранда, музыкант Яагуп Креэм признается Postimees, что не всегда понимает поступки своего родственника, но надеется, что тот всегда действует взвешенно. Например, на митинге EKRE он попал в объективы камер.
«Он, вероятно, знал, что делает, чем рискует и что о нем подумают люди. В "Игре престолов" [Тайвин] Ланнистер сказал своему сыну [Джейме]: знаешь, нас, львов, совершенно не волнует, что о нас думают овцы», - заявляет Креэм и добавляет, что двоюродный брат за все эти годы набил себе немало шишек и нарастил толстую кожу: «Его довольно сложно вывести из себя».
Креэм также знает, что если Таранд придет в компанию, он будет руководить ею - у него есть лидерские качества.
С другой стороны, что касается Таранда, всегда нужно иметь в виду, что он смотрит на все происходящее через призму юмора. В отличие от других эстонских политиков, которые замыкаются и злятся, когда им задают неудобные вопросы, он в этом случае улыбается и смешно шутит.
«Индрек довольно острый на язык, но при этом может быть настоящим джентльменом», - утверждает родственник.
Сам Таранд признается, что в каждом его поступке есть момент импровизации, но иногда что-то получается, а иногда нет. Например, в случае с митингом EKRE вышло не очень, так как обстановка быстро накалилась. «Я мог бы решить ситуацию вполне педагогически, если бы там не произошло нападение коммунистов», - вспоминает он.
Детство в компании великих людей
По словам Таранда, больше всего советов в жизни ему дала жена, которая при необходимости консультирует его и в политике. Он также набрался мудрости у своих преподавателей в университете и бывшего соседа Яана Кросса.
Из теоретиков ему нравятся, например, учения Макса Вебера. На него также повлияли несколько членов его семьи. Отец Таранда - бывший премьер-министр и ученый Андрес Таранд, а дядя по материнской линии - великий поэт Юхан Вийдинг. По словам Таранда, он много раз обращался к отцу за советом, и споры о различных политиках продолжаются до сих пор.
«Юхан был мне очень близок и остается до сих пор, хотя его уже давно нет с нами. Юхан не считал тебя сосунком, с шестилеткой он мог говорить о серьезных вещах, будь то смерть или жизнь. Он уважал ребенка», - вспоминает Таранд.
Яагуп Креэм также подтверждает влияние Юхана Вийдинга и говорит, что все члены семьи читают наизусть стихи и поют песни своего знаменитого дяди. «Безусловно, дядя был для всех нас большим примером и любовью, мы все выросли на его творчестве», - добавляет он.
Опыт ценен, но достаточно ли этого?
В качестве одного из отрицательных факторов политические эксперты отмечают то, что избирателю может быть непонятно, каково мировоззрение Таранда, ведь в течение своей карьеры он баллотировался как независимый кандидат, а также в списках «Умеренных» и социал-демократов. Также он был кандидатом в президенты от Центристской партии. Кроме того, не идет ему на пользу то, что этих выборах в Европарламент «Ээсти 200» занимала скорее последние места в рейтинговых таблицах.
В политике наблюдается движение в неправильном направлении
По мнению Таранда, сегодня большая проблема заключается в том, что профессия политика - это просто работа, хотя человека в политике, прежде всего, должно вдохновлять призвание. «Мне жаль людей, которые зарабатывают политикой, их гораздо больше тех, кто живет политикой. Я пытаюсь оставаться политиком по призванию. Если я во что-то верю, я хочу сделать это, а также убедить других в том, что то, чего я хочу достичь, на самом деле хорошо и полезно для них», - заявляет он.
Таранд признает, что забастовка учителей и ее исход на самом деле были провалом и в конечном итоге плохо сказались и на «Ээсти 200». В то же время у него создалось впечатление, что партия «Ээсти 200» действительно хотела решить проблему, но коалиционные партнеры надавили и в итоге рейтинг упал.
Среди нынешних кандидатов в Европарламент Таранд - один из немногих, кто пробыл там уже два срока. По его собственному мнению, его авторитет в Европе во многом основывался на том, что он умел налаживать человеческие контакты, а иногда даже рассмешить весь зал Европарламента.
Почему это важно? А потому, что потом у других о нем останутся положительные воспоминания и тогда будет легче сотрудничать в политике. «Для меня наивысшее наслаждение, когда тебе удается оперативно сделать какое-то замечание, да так, что весь зал смеется - that’s the greatest moment. Это кайф», - описывает он.
Стремительная политическая карьера
- Дважды смелость приносила Таранду успех. В 2009 году он баллотировался как независимый кандидат в Европарламент и получил 102 509 голосов, что является совершенно беспрецедентным результатом в истории Эстонии.
- Также он попал в Европарламент в 2014 году, когда за него отдали 43 390 голосов.
- В 2019 году в списке социал-демократов дела обстояли не так хорошо - Таранд набрал 2857 голосов и не был избран.
- Он баллотировался в президенты в противовес Тоомасу Хендрику Ильвесу и, например, участвовал в выборах в Рийгикогу в 2019 году, но не был избран.