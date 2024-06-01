Еврокандидат Индрек Таранд – человек, которого не волнует, что о нем думают

«Давайте поможем им победить»

По мнению Таранда, Европе важно помочь Украине выиграть войну и при необходимости пойти на риск ради этого. По его мнению, Европа могла бы напрямую вмешаться в войну.

«Давайте поможем им победить», - говорит он. На вопрос, не должны ли мы сами здесь бояться, Таранд отвечает, что сюда никто не придет, потому что Россия не может воевать на нескольких фронтах: «Достаточно одной трети финских ВВС, чтобы от Москвы осталась космическая пыль!» Если западный мир поможет Украине выиграть войну, она быстрее войдет в Европейский союз и НАТО, считает Таранд.

«Как быстро Украина, превращаясь в нацию в своей освободительной войне, внутренне окажется среди тех, кто ест вилкой и ножом - это их дело. Эстония на самом деле смогла довольно быстро развиться. Но если мы позволим Украине потерять свои территории, это дело обречено - это как с Балканами, понадобятся десятилетия, как Турции», - говорит он.