На летние террасы тоже существует мода: выбирайте цвет и фактуру

По словам Мари-Лийс Михкельсон, сейчас люди по-прежнему покупают больше всего наиболее доступные по цене классические террасные доски с глубокой пропиткой, обработка которых делает их в десять раз более прочными, чем обычная древесина.

«Использовать для строительства террас необработанную древесину не рекомендуется, потому что в эстонском климате она простоит всего несколько лет. Наиболее распространенными материалами для террас являются сосна и ель, которые имеют схожий внешний вид. Из этих двух я бы рекомендовала предпочесть первый вариант – структура сосновой древесины такова, что она лучше впитывает пропитку и, следовательно, в дальнейшем будет более прочна», – сказала Михкельсон.

Термодревесина набирает популярность

Что касается цвета, Мари-Лийс Михкельсон отметила также, что раньше наиболее покупаемыми были материалы для террас, пропитанные зеленоватым пигментом, но сейчас явно более популярен коричневый цвет, который смотрится более натурально.