Перед выборами в Европарламент к жителям Эстонии обратились с важным напоминанием

Наиболее надежный способ – самостоятельно вписать адрес www.valimised.ee в адресную строку браузера, чтобы избежать попадания на фейковую страницу со схожим адресом. Приложение избирателя для электронного голосования можно скачать только на сайте www.valimised.ee.

Также важно понять, что ни организаторы выборов, ни какое-либо другое учреждение не будут запрашивать по телефону или SMS данные избирателей, в том числе PIN-коды. Подобные звонки следует немедленно прервать, а затем сообщить о них в полицию.

Государственная служба по организации выборов также напоминает, что голосование является тайным. Соблюдение тайны голосования важно с точки зрения защиты избирателя – никто не должен знать, проголосовал ли человек, каким образом он проголосовал и за какого кандидата.

Призывы делиться информацией о своем избирательном бюллетене или электронном голосовании следует игнорировать. Если человек проголосовал электронно и в результате влияния со стороны сообщил, за какого кандидата отдал голос, он может проголосовать снова и изменить свое решение.

Неделя голосования на выборах в Европейский парламент в Эстонии пройдет с 3–9 июня 2024 года. С 3–8 июня пройдет электронное голосование, а также предварительное голосование на избирательных участках. В день выборов – 9 июня – голосование будет проходить только на избирательных участках.