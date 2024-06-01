Матс Лауринайтис 1993 года рождения предстал перед судом в Литве за то, что в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, в результате которой погибла его трехлетняя дочь. Он говорит, что давно борется с алкогольной зависимостью, которая возникла во время работы в Англии, пишет Rus.TVNET. «Мы ехали туда, где есть детская площадка, которая ей понравилась», - заявил он в суде. На протяжении всего заседания он не мог сдержать слез.
Лауринайтис обвиняется в том, что 14 октября 2023 года около 10:54 в литовском поселке Купишкис Каунасского района он, управляя автомобилем Peugeot 207, нарушил правила дорожного движения.
Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения с 1,81% промилле, превысил скорость и, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Его дочь 2020 года рождения, ехавшая на заднем пассажирском сиденье, погибла.
Начал пить в Англии