Матс Лауринайтис 1993 года рождения предстал перед судом в Литве за то, что в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, в результате которой погибла его трехлетняя дочь. Он говорит, что давно борется с алкогольной зависимостью, которая возникла во время работы в Англии, пишет Rus.TVNET. «Мы ехали туда, где есть детская площадка, которая ей понравилась», - заявил он в суде. На протяжении всего заседания он не мог сдержать слез.