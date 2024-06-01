Мужчина открыл стрельбу на парковке

Геннадий, у которого на данный момент восемь действующих уголовных наказаний, договорился о встрече на одной из парковок. Естественно, встреча состоялась поздно вечером. В какой-то момент Геннадий во время встречи потребовал отдать ему наркотики или деньги. Поскольку Геннадий не получил желаемого, он вытащил из-за пазухи оружие и сделал два выстрела в землю.