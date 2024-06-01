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Мужчина открыл стрельбу на парковке

Сийм Михайлов
, журналист
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Наручники
Наручники Фото: Elmo Riig/Sakala

В Раквереском доме суда Вируский уездный суд признал виновным 39-летнего Геннадия в серьезном нарушении общественного порядка. Он устроил стрельбу на парковке.

Геннадий, у которого на данный момент восемь действующих уголовных наказаний, договорился о встрече на одной из парковок. Естественно, встреча состоялась поздно вечером. В какой-то момент Геннадий во время встречи потребовал отдать ему наркотики или деньги. Поскольку Геннадий не получил желаемого, он вытащил из-за пазухи оружие и сделал два выстрела в землю.

Неизвестно, чем именно закончилась эта история на месте, но Прийт (имя изменено) почувствовал угрозу своей жизни и здоровью, а ставшие свидетелями происшествия Янар и Эдгар (оба имени изменены) были серьезно встревожены.

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