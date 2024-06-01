Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 36-летнюю женщину

Сегодня, 1 июня, утром она ушла от своей семьи. Телефон Эбе выключен, и местность ей незнакома. Близкие переживают за нее.

Рост Эбе около 150 см, волосы светлые. На ней были черные леггинсы и кроссовки, темно-синяя ветровка Helly Hansen. Полицейские проверили здания в окрестностях, а также опросили соседей. К сожалению, Эбе пока не удалось найти. Ее поиски продолжаются.

Полиция просит всех, кто видел пропавшую или знает, где она находится, сообщить об этом по номеру 112.