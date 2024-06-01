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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 36-летнюю женщину

rus.postimees.ee
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Фото: Politsei

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа 36-летней Эбе.

Сегодня, 1 июня, утром она ушла от своей семьи. Телефон Эбе выключен, и местность ей незнакома. Близкие переживают за нее.

Рост Эбе около 150 см, волосы светлые. На ней были черные леггинсы и кроссовки, темно-синяя ветровка Helly Hansen. Полицейские проверили здания в окрестностях, а также опросили соседей. К сожалению, Эбе пока не удалось найти. Ее поиски продолжаются. 

Полиция просит всех, кто видел пропавшую или знает, где она находится, сообщить об этом по номеру 112. 

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