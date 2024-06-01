В Валгаской ратуше Сильви и Альберт Адамсоны, поженившиеся 18 мая 1974 года, недавно отпраздновали свою золотую свадьбу.
ФОТО ⟩ Пара из Эстонии отметила золотую свадьбу
Поздравить супружескую пару собрались дочь с мужем, внуки, правнуки, дальние родственники и друзья.
На торжественной церемонии пара также обновила свои брачные клятвы, которые они дали 50 лет назад, когда подписали свидетельство о браке в ЗАГСе в Валга.
От имени волостной управы Валга прекрасную пару, которая вместе уже пятьдесят лет, поздравила волостная старейшина Моника Рогенбаум. Она вручила Сильви и Альберту грамоту и подарок.