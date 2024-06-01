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ФОТО Пара из Эстонии отметила золотую свадьбу

rus.postimees.ee Lõuna-Eesti Postimees
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Сильви и Альбер Адамсон.
Сильви и Альбер Адамсон. Фото: Janika Kullamaa

В Валгаской ратуше Сильви и Альберт Адамсоны, поженившиеся 18 мая 1974 года, недавно отпраздновали свою золотую свадьбу.

Поздравить супружескую пару собрались дочь с мужем, внуки, правнуки, дальние родственники и друзья.

На торжественной церемонии пара также обновила свои брачные клятвы, которые они дали 50 лет назад, когда подписали свидетельство о браке в ЗАГСе в Валга.

От имени волостной управы Валга прекрасную пару, которая вместе уже пятьдесят лет, поздравила волостная старейшина Моника Рогенбаум. Она вручила Сильви и Альберту грамоту и подарок.

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