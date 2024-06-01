ЕВРОКАНДИДАТ Ильмар Рааг: мы должны обеспечить сохранение демократии в Украине

Каждый, кто следит за ходом войны в Украине, знает, что лучшие комментарии на эстонском языке по теме войны были предложены (конечно, не хочется слишком рекламировать одну партию) правыми Райнером Саксом и Раагом. Сакс описывает ситуацию на поле боя с точки зрения безопасности, в довольно осторожной манере, а Рааг описывает, как ситуация выглядит изнутри Украины, с точки зрения обычного украинского солдата и человека.
Отступление. Глядя на европейскую предвыборную кампанию, можно задаться вопросом, не совершили ли правые тактическую ошибку, оставив Перлинг во главе своего списка? Перлинг действительно является лидером партии, самым известным именем, хорошим дебатером. Однако европейская избирательная кампания становится очень ориентированной на безопасность и внешнюю политику, часто довольно окольными путями.
В этом контексте Сакс, как бывший офицер внешней разведки и эксперт по вопросам безопасности, может лучше подходить на роль лидера, по крайней мере, с точки зрения имиджа. Имя Перлинг ассоциируется прежде всего с борьбой с коррупцией, уменьшением бюрократии, ролью государства в обществе - важными темами, - но ей сложнее вписать эти темы в европарламентскую кампанию.
Рааг говорит, что правые обсуждали, кого выбрать в качестве лидера - Перлинг или Сакса: «Но рядом меня не было, поэтому не могу сказать, почему в итоге был сделан именно такой выбор». Сейчас участие в предвыборной кампании для него гораздо более естественно, чем первая политическая кампания - выборы в Рийгикогу 2023 года. Вопросы безопасности, которые интересуют Раага, естественным образом связаны с выборами в Еврропарламент.