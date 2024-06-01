ЕВРОКАНДИДАТ Ильмар Рааг: мы должны обеспечить сохранение демократии в Украине

Перевод: Анита Авакова

Если в жизни Раага и есть поворотный момент, который если не полностью, то уж точно изменил траекторию его жизни и работы, так это Бронзовая ночь. К тому времени Рааг уже несколько лет состоял в Кайтселийте, но, как он сам признается, все это было не столь серьезно. Помимо всего прочего, Рааг был известен как глава Эстонского телевидения, кинорежиссер и киножурналист.

Однако начиная с 2007 года Раага все чаще можно было увидеть в военной форме. На учениях и тренировках, на курсах. Затем с миротворцами ООН, выполнявшими миссию в Мали, потом с французами и эстонцами, тоже на миссии в Мали. Официальным языком Мали де-факто является французский, и Рааг, учившийся в Париже, свободно им владеет. «Это была не просто работа переводчика. По крайней мере, теоретически, если бы рядом со мной упал солдат, я бы смог его заменить», - говорит он.

После бронзовой ночи кинорежиссер и культурный деятель стал «милитаристом». Фото: Madis Veltman

Еще пару сотен лет назад никто бы не увидел здесь противоречия. Художники были воинами. Воины были художниками. Сегодня же это не принято: культурный человек и милитарист? В один день ты режиссер, в другой - с автоматом в руках на учениях Кайтселийта или патрулируешь пустыню в Мали. Сам Рааг пожимает плечами: «На фронте в Украине тоже погибали поэты».

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