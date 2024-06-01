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ЕВРОКАНДИДАТ Ильмар Рааг: мы должны обеспечить сохранение демократии в Украине

Микк Салу
, журналист
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После войны озлобленные солдаты могут посягнуть на демократию в Украине, предупреждает еврокандидат Ильмар Рааг.
После войны озлобленные солдаты могут посягнуть на демократию в Украине, предупреждает еврокандидат Ильмар Рааг. Фото: Madis Veltman
  • Украина привела Ильмара Раага в политику и Партию правых
  • У Раага пока отсутствует имидж политика. В контексте выборов это, скорее, минус
  • Деньги ему приносят кино и журналистика. Политика и помощь Украине – добровольческая деятельность

«Когда мы шли сквозь толпу и люди кричали "Россия! Россия!", я понял, что дело не только в Бронзовом солдате», - вспоминает Ильмар Рааг конец апреля 2007 года.

Перевод: Анита Авакова

Если в жизни Раага и есть поворотный момент, который если не полностью, то уж точно изменил траекторию его жизни и работы, так это Бронзовая ночь. К тому времени Рааг уже несколько лет состоял в Кайтселийте, но, как он сам признается, все это было не столь серьезно. Помимо всего прочего, Рааг был известен как глава Эстонского телевидения, кинорежиссер и киножурналист.

Однако начиная с 2007 года Раага все чаще можно было увидеть в военной форме. На учениях и тренировках, на курсах. Затем с миротворцами ООН, выполнявшими миссию в Мали, потом с французами и эстонцами, тоже на миссии в Мали. Официальным языком Мали де-факто является французский, и Рааг, учившийся в Париже, свободно им владеет. «Это была не просто работа переводчика. По крайней мере, теоретически, если бы рядом со мной упал солдат, я бы смог его заменить», - говорит он.

После бронзовой ночи кинорежиссер и культурный деятель стал «милитаристом».
После бронзовой ночи кинорежиссер и культурный деятель стал «милитаристом». Фото: Madis Veltman

Еще пару сотен лет назад никто бы не увидел здесь противоречия. Художники были воинами. Воины были художниками. Сегодня же это не принято: культурный человек и милитарист? В один день ты режиссер, в другой - с автоматом в руках на учениях Кайтселийта или патрулируешь пустыню в Мали. Сам Рааг пожимает плечами: «На фронте в Украине тоже погибали поэты».

Переговоры в Украине

Последние несколько лет военная сторона жизни Раага постоянно приводит его в Украину. Он был там еще до большой войны в рамках программы «Восточное партнерство». Украина также стала причиной присоединения Раага к Партии правых. Он уже был знаком с лидером партии Лавли Перлинг, но именно в Украине, где Перлинг тоже работала, начались долгие переговоры и предложение Раагу заняться политикой. Рааг баллотируется в Европарламент от Партии правых.

Каждый, кто следит за ходом войны в Украине, знает, что лучшие комментарии на эстонском языке по теме войны были предложены (конечно, не хочется слишком рекламировать одну партию) правыми Райнером Саксом и Раагом. Сакс описывает ситуацию на поле боя с точки зрения безопасности, в довольно осторожной манере, а Рааг описывает, как ситуация выглядит изнутри Украины, с точки зрения обычного украинского солдата и человека.

Отступление. Глядя на европейскую предвыборную кампанию, можно задаться вопросом, не совершили ли правые тактическую ошибку, оставив Перлинг во главе своего списка? Перлинг действительно является лидером партии, самым известным именем, хорошим дебатером. Однако европейская избирательная кампания становится очень ориентированной на безопасность и внешнюю политику, часто довольно окольными путями.

В этом контексте Сакс, как бывший офицер внешней разведки и эксперт по вопросам безопасности, может лучше подходить на роль лидера, по крайней мере, с точки зрения имиджа. Имя Перлинг ассоциируется прежде всего с борьбой с коррупцией, уменьшением бюрократии, ролью государства в обществе - важными темами, - но ей сложнее вписать эти темы в европарламентскую кампанию.

Рааг говорит, что правые обсуждали, кого выбрать в качестве лидера - Перлинг или Сакса: «Но рядом меня не было, поэтому не могу сказать, почему в итоге был сделан именно такой выбор». Сейчас участие в предвыборной кампании для него гораздо более естественно, чем первая политическая кампания - выборы в Рийгикогу 2023 года. Вопросы безопасности, которые интересуют Раага, естественным образом связаны с выборами в Еврропарламент.

Нет смысла жаловаться

Говоря с Раагом, нельзя обойти стороной Украину. Он действует и помогает всем, чем может. В его словах нет ни чрезмерного оптимизма, ни пессимизма. Все так, как есть. Это трудно, но жаловаться бессмысленно. Рааг, в отличие от многих других, чувствовал это с самого начала.

Ведь два года назад, поздней осенью, представление о происходящем в Украине было более позитивным: россиян выгнали из-под Киева, в ходе контратаки украинцы освободили крупные части территорий вокруг Харькова и Херсона. Оптимизм витал в воздухе. В то время Postimees спросил Раага, что эстонское общество неправильно понимает в отношении войны в Украине, что является самым большим пробелом в освещении войны? «Насколько велики потери Украины», - ответил тогда Рааг, не задумываясь. Сейчас, в начале лета 2024 года, понимание того, что Украина переживает трудные, а иногда просто невероятно трудные времена, дошло и до Эстонии.

Но Рааг не унывает. Даже если начать размышлять о том, какой может быть граница между Россией и Украиной после окончания войны, и даже если Украине придется чего-то лишиться, с точки зрения Эстонии, Запада и Раага позиция остается прежней: мы в любом случае должны поддержать Украину. Хотя бы потому, что если бы Украина и Россия начали мирные переговоры, то Украина пошла бы на них с максимально сильной позиции.

Рааг часто задумывается о будущем. Какой будет Украина после войны? Нельзя сказать, что он волнуется - Рааг слишком спокойный, слишком улыбчивый, чтобы считаться страдальцем, но рисков, с которыми приходится иметь дело, полно.

Останется ли Украина демократической? «После войны там обязательно возникнет какое-нибудь популистское политическое движение, - предупреждает Рааг.  Но мы должны стоять за то, чтобы в Украине сохранилась демократия».

И самый главный вопрос: как после окончания войны избежать ситуации, при которой одна большая страна ненавидит Россию и одновременно испытывает горечь и разочарование по отношению к Западу?

«Разочарование в Западе, безусловно, есть. Возможно, сейчас критики меньше, зимой ее было гораздо больше», - говорит Рааг. С этим необходимо бороться. Рааг не хочет вдаваться в подробности, должна ли Украина получить что-то вроде плана Маршалла, но в любом случае предложение Запада должно быть очень, очень достойным. Это не просто вопрос денег, это более широкий вопрос. Чтобы эта война была последней. Чтобы безопасность Украины была гарантирована. Чтобы Украина стала частью Запада, чтобы Украина была восстановлена. Чтобы у нее было будущее.

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