ЛИЦО НЕДЕЛИ Громкий развод: брак рокера Танеля Падара не протянул и года

В свете этой новости историк искусства Карин Паулус написала в социальной сети X, что ее мать, которой за 70, вероятно, единственная, кто до сих пор считает Танеля Падара рокером. И хотя сам Танель Падар, вероятно, думает так же, поскольку он потворствует поведению, типичному для рокеров 1980-ых годов и других крутых парней, ясно, что Падар знавал лучшие времена и как рокер, и как человек. Не говоря уже о более позитивном освещении в СМИ.