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ЛИЦО НЕДЕЛИ Громкий развод: брак рокера Танеля Падара не протянул и года

Туули Пыхьякас
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Танель Падар.
Танель Падар. Фото: Dmitri Kotjuh

В этом году нет более громкой новости, чем новость о том, что Танель Падар развелся со своей женой Лорен, и, как бы это ни было печально, первая годовщина свадьбы так и не успела наступить.

Предположительно, брак был морально тяжелым и манипулятивным, что подтверждают просочившиеся в СМИ личные сообщения, в которых любимый артист изображается в невыгодном свете.

В свете этой новости историк искусства Карин Паулус написала в социальной сети X, что ее мать, которой за 70, вероятно, единственная, кто до сих пор считает Танеля Падара рокером. И хотя сам Танель Падар, вероятно, думает так же, поскольку он потворствует поведению, типичному для рокеров 1980-ых годов и других крутых парней, ясно, что Падар знавал лучшие времена и как рокер, и как человек. Не говоря уже о более позитивном освещении в СМИ.

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